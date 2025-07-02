Суд присяжных в Калифорнии вынес вердикт по коллективному иску против Google (входит в холдинг Alphabet), обязав компанию выплатить $314 млн. Об этом сообщает Bloomberg.

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Истцы, представляющие жителей американского штата, утверждали, что техногигант программировал Android-устройства таким образом, чтобы они передавали данные на серверы Google, когда пользователи не были подключены к сети Wi-Fi, тем самым похищая сотовые данные, за которые платили клиенты.

Эти данные применялись для таргетированной рекламы и улучшения картографических сервисов, что, по мнению истцов, служило корпоративным интересам Google.

Представитель Google Хосе Кастанеда заявил, что решение суда является ударом по пользователям, так как оно неверно трактует сервисы, критически важные для безопасности и производительности Android.

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Он пояснил, что такие передачи данных необходимы для работы миллиардов устройств и потребляют меньше трафика, чем отправка одного фото. Кастанеда подчеркнул, что пользователи дают согласие на сбор данных через пользовательские соглашения и настройки устройств. Google планирует подать апелляцию.

Иск, поданный в 2019 году, стал частью ряда судебных разбирательств против Google по вопросам конфиденциальности. Параллельный федеральный иск, охватывающий пользователей Android по всей территории США, ожидает рассмотрения в начале 2026 года. Адвокат истцов Марк Валленштейн выразил благодарность суду присяжных за вердикт, который «подтверждает серьезность нарушений Google».