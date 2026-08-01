Компания Google, входящая в состав Alphabet Inc., временно прекратила поддержку новой функции генерации изображений с помощью искусственного интеллекта в Google Earth. Решение было принято после того, как некоторые пользователи начали создавать измененные спутниковые снимки, которые могли быть восприняты как реальные.

A C, Unsplash

Инструмент, представленный накануне, позволял генерировать фотореалистичные аэрофотоснимки по текстовым запросам. Однако вскоре после запуска появились примеры использования функции для создания правдоподобных, но несуществующих изображений местности, что вызвало опасения относительно возможного распространения дезинформации.

Как отмечает Reuters, некоторые сгенерированные изображения, по всей видимости, нарушали политику Google, из-за чего компания решила отключить функцию. В Google заявили, что работают над дополнительными мерами защиты и планируют вернуть возможность генерации изображений после их внедрения.

Случай стал очередным примером того, как развитие генеративного ИИ вынуждает технологические компании искать баланс между расширением возможностей пользователей и предотвращением злоупотреблений.

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