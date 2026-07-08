Meta Platforms Inc.* представила новую ИИ-модель для генерации изображений Muse Image**. Это первый такой релиз компании после масштабной перестройки ее ИИ-лаборатории под руководством директора по искусственному интеллекту Александра Вана. Модель уже появилась в чат-боте Meta AI*, а также в сервисах компании, включая Instagram** и WhatsApp**.

Meta*

Пользователи смогут создавать изображения по текстовым запросам и редактировать уже существующие фотографии. В ближайшее время доступ к инструменту получат и рекламодатели, которые смогут использовать его для подготовки маркетинговых материалов.

Отдельная функция позволит генерировать изображения с участием друзей или авторов контента на основе их публичных постов в Instagram**. Так Meta* пытается сделать платформу более персонализированной и вовлечь пользователей в создание «ремиксов» с реальными людьми. Те, кто не хочет, чтобы их контент использовался в таком формате, смогут отключить эту опцию в настройках.

Запуск Muse Image** стал частью годовой программы Meta* по перестройке ИИ-подразделения. Компания потратила миллиарды долларов на привлечение Вана и других высокооплачиваемых исследователей, чтобы усилить конкуренцию с OpenAI и Anthropic.

Новое подразделение Meta* Superintelligence Labs представило свою первую большую языковую модель в апреле, а нейросеть для генерации видео, по словам представителя компании, появится в ближайшие месяцы.

В перспективе Meta* намерена продавать доступ к своим ИИ-моделям сторонним разработчикам через облачный сервис. Это часть более широкой стратегии, которая должна помочь компании монетизировать дата-центры и дорогостоящие ИИ-чипы.

Новый скандал

Хотя релиз Muse Image** состоялся только во вторник, модель уже вызвала критику пользователей. Главная претензия связана с функцией, которая позволяет использовать изображения других людей без их явного согласия. Как выяснило издание The Verge, инструмент дает возможность отметить любого пользователя Instagram** с публичным профилем и на основе его фотографий сгенерировать новое изображение.

Один из пользователей X назвал это «миной замедленного действия в области приватности», отметив, что вовлечение реальных людей в сгенерированный контент без прямого согласия создает серьезные риски.

В политике Meta* говорится, что другие пользователи могут создавать контент с использованием материалов из Instagram** через ИИ-функции компании. При этом пользователь не получает уведомления о том, что его фотографии были задействованы в генерации.

По умолчанию функция включена. Поэтому пользователю нужно самостоятельно найти настройки и отказаться от участия, если он не хочет, чтобы его изображения использовались таким образом.

Критики считают, что такой подход укладывается в уже знакомую для Meta* модель обращения с пользовательскими данными. В 2019 году компания согласилась выплатить Федеральной торговой комиссии США рекордный на тот момент штраф в размере $5 млрд после скандала с Cambridge Analytica. Тогда выяснилось, что консалтинговая фирма несанкционированно собрала данные десятков миллионов пользователей Facebook** для построения профилей избирателей перед выборами 2016 года, а Meta* знала о проблеме задолго до того, как она стала публичной.



*экстремисткая организация, запрещенная на территории РФ

**продукт экстремисткой организации, запрещенной на территории РФ

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