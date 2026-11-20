Google заключила соглашение с космической компанией Blue Origin Джеффа Безоса о запуске спутников с процессорами для ИИ. В первом квартале 2029 года ракета New Glenn должна вывести на солнечно-синхронную орбиту аппараты проекта Suncatcher. Вычислительная мощность каждого из них будет сопоставима с серверной стойкой дата-центра. Google рассчитывает создать сеть орбитальных компьютеров, которые смогут обрабатывать ИИ-запросы с использованием солнечной энергии.

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Проект Suncatcher предполагает размещение процессоров Tensor Processing Unit (TPU) непосредственно на спутниках. В дальнейшем аппараты планируется объединить высокоскоростными оптическими каналами связи, чтобы они могли совместно выполнять вычисления.

Солнечно-синхронная орбита позволяет спутникам регулярно получать солнечный свет. По расчетам Google, в определенных условиях солнечные панели в космосе могут вырабатывать до восьми раз больше энергии, чем аналогичные установки на Земле.

Первые испытания технологии уже состоялись. 1 октября Google совместно с Planet Labs отправила на орбиту экспериментальный спутник на ракете SpaceX Falcon 9. Аппарат несет четыре TPU, которые получают питание от солнечных панелей общей мощностью около 1 кВт.

В конце октября инженеры запустили на нем модель Gemma 4 и передали команду написать короткое стихотворение о космосе. Система успешно сформировала ответ и отправила его на Землю.

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Однако запуск нейросети на спутнике пока подтверждает только принципиальную работоспособность технологии. Следующим этапом станут испытания процессоров при воздействии космической радиации и температурных перепадов.

Высокоэнергетические частицы способны повреждать электронику и вызывать ошибки вычислений. Дополнительную проблему создает охлаждение: в вакууме нельзя использовать обычные системы отвода тепла с воздушным потоком, поэтому серверы нуждаются в специальных радиаторах.

Экономическая привлекательность орбитальных дата-центров пока остается под вопросом. В исследовании Google оценивала, что стоимость доставки оборудования должна снизиться примерно до $200 за килограмм, чтобы расходы на космическую инфраструктуру могли приблизиться к затратам на энергоснабжение наземных дата-центров.

Подобный уровень цен компания рассматривает как возможный сценарий середины 2030-х годов. Сейчас запуск и обслуживание спутников обходятся значительно дороже, а вышедшее из строя оборудование трудно заменить.

Партнерство с Blue Origin должно помочь Google перейти от единичных экспериментов к более крупным аппаратам. Ракета New Glenn рассчитана на вывод тяжелых грузов, однако ее эксплуатация также связана с рисками.

В мае 2026 года во время наземных испытаний произошла авария, после которой компания приостановила запуски и начала восстановление инфраструктуры. В ноябре Blue Origin сообщила, что возвращение к полетам ожидается не раньше 2027 года. Это создает дополнительную неопределенность для проекта Google.

Интерес технологических компаний к космическим вычислениям связан с ограничениями наземной инфраструктуры. Расширение дата-центров требует новых электростанций, линий электропередачи и систем охлаждения. При дальнейшем снижении стоимости запусков часть вычислений теоретически можно будет перенести на орбиту. Однако такой подход потребует решить проблемы передачи больших объемов данных, обслуживания спутников и их работы в единой сети.

Стоимость контракта Google и Blue Origin не раскрывается. Запуск 2029 года станет промежуточным этапом исследований, а сроки создания полноценного коммерческого орбитального дата-центра компании пока не называют. Проект позволит проверить, можно ли масштабировать вычисления за пределами Земли и сможет ли более эффективная солнечная генерация компенсировать высокую стоимость космической инфраструктуры.

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