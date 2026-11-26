Google подала патентную заявку на технологию My Channel, которая позволит создавать персональные телеканалы с контентом, полностью сгенерированным искусственным интеллектом. Система сможет самостоятельно выпускать видеоролики и фильмы на основе истории просмотров, демографических данных и интересов пользователя. Более того, зритель сможет стать главным героем таких произведений: нейросеть будет использовать его внешность и голос. Разработка также предусматривает возможность интеграции рекламы в сгенерированные видео.

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Патентную заявку Google подала 13 мая 2025 года, однако Управление по патентам и товарным знакам США опубликовало документ только 19 ноября 2026-го. В нем компания описывает альтернативу традиционным рекомендательным алгоритмам стриминговых платформ. Сейчас такие системы подбирают уже существующие фильмы и сериалы, тогда как My Channel сможет создавать новые произведения специально для конкретного человека.

Для персонализации контента система будет анализировать историю просмотров, любимые жанры, продолжительность просмотра отдельных сцен, возраст, язык и местоположение пользователя. Алгоритм также сможет учитывать изменение интересов в зависимости от дня недели и времени суток. На основе собранной информации система сформирует текстовое задание для нейросети, которая сгенерирует видео.

Один из вариантов технологии предполагает создание цифрового двойника зрителя. Для этого ИИ сможет использовать фотографии пользователя и образцы его голоса. Полученный персонаж станет главным героем сгенерированного произведения.

Готовые видео будут храниться на сервере и отображаться в отдельном разделе телевизионного приложения с названием и кратким описанием каждого сюжета.

Особый интерес для бизнеса представляет рекламная составляющая проекта. Три из 20 пунктов патентной заявки описывают механизм автоматического добавления рекламных материалов в сгенерированный контент.

Если технология получит распространение, Google сможет персонализировать одновременно развлекательные программы и рекламные объявления. Потенциально это позволит компании увеличить время взаимодействия пользователей с платформой и расширить возможности рекламодателей.

Отдельные элементы описанной системы Google уже внедряет в коммерческие продукты. В апреле 2026 года компания начала добавлять инструменты генерации изображений Nano Banana и видео Veo в телевизоры TCL с поддержкой Gemini на американском рынке.

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Пока пользователи должны самостоятельно формулировать запросы для создания роликов. My Channel предполагает автоматическую генерацию контента на основе накопленной информации о зрителе.

Для индустрии развлечений подобная технология может стать новым источником конкуренции. Сегодня стриминговые платформы тратят миллиарды долларов на производство оригинальных фильмов и сериалов, приобретение лицензий и продвижение контента.

Автоматическая генерация персональных видео предложит альтернативный способ удержания аудитории. Однако экономическая эффективность такого подхода будет зависеть от стоимости вычислений и качества создаваемых произведений.

Кроме того, использование внешности, голоса и истории просмотров пользователей поднимает вопросы конфиденциальности. Google предстоит определить правила получения согласия на обработку таких данных и обеспечить защиту цифровых копий людей от несанкционированного использования, если технология дойдет до коммерческого внедрения.

Пока My Channel остается концепцией. По данным специализированного издания Patentlyze, патентный эксперт отклонил заявку компании, однако Google может изменить ее содержание или обжаловать решение. Компания официально не объявляла о разработке соответствующего продукта и не называла возможные сроки его запуска.

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