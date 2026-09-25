Google на следующей неделе запустит прототип спутника со своими ИИ-чипами Tensor Processing Unit (TPU). Это станет первым орбитальным испытанием проекта Suncatcher, с помощью которого компания проверяет, можно ли вынести часть вычислительной инфраструктуры для искусственного интеллекта в космос.

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Спутник отправится на низкую околоземную орбиту в составе миссии Transporter-18 компании SpaceX, а сам запуск пройдет в партнерстве с Planet Labs. Google хочет проверить, как ее оборудование будет работать в условиях, сильно отличающихся от земных, — под воздействием космической радиации, экстремальных температур и сильных вибраций во время запуска.

Особое внимание компания уделит TPU — специализированным процессорам, которые Google использует для задач искусственного интеллекта. Космическое излучение может нарушать работу электроники и приводить к ошибкам при передаче и обработке данных, в том числе к изменению отдельных битов памяти.

Google уже испытывала свои TPU в лабораторных условиях, в том числе при выполнении ИИ-задач в Калифорнийском университете в Дэвисе. Однако, по данным компании, только орбитальные испытания покажут, как оборудование поведет себя непосредственно в космосе.

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Еще одна задача миссии — проверить систему охлаждения чипов. Мощные процессоры выделяют много тепла, но в вакууме привычное воздушное охлаждение не работает. Поэтому Google планирует использовать тепловые трубки вместе с радиаторами, через которые тепло будет уходить в космос.

В перспективе Suncatcher предполагает размещение вычислительных мощностей на низкой околоземной орбите. Спутники смогут почти непрерывно получать энергию от Солнца и направлять ее на энергоемкие ИИ-вычисления. Такой подход потенциально позволит снизить зависимость от ограничений, с которыми сталкиваются наземные дата-центры из-за нехватки электроэнергии.

Google не единственная компания, которая рассматривает возможность вынести вычисления в космос. SpaceX, Starcloud и другие игроки также разрабатывают проекты орбитальных дата-центров.

Однако нынешний запуск еще не означает, что Google готова строить полноценный дата-центр в космосе. Компания подчеркивает, что первая миссия Suncatcher нужна прежде всего для сбора данных и выявления технических проблем.

Следующим этапом проекта станет запуск двух спутников в 2027 году. На них Google планирует проверить высокоскоростную лазерную связь, необходимую для объединения нескольких аппаратов в единый вычислительный кластер.

До коммерческого использования таких систем, по оценкам экспертов, пока далеко. Главными препятствиями остаются высокая стоимость запусков, сложности с производством спутников и технические проблемы, связанные с работой мощного вычислительного оборудования в космосе.

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