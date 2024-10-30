Согласно отчету, Google занимается разработкой технологии искусственного интеллекта, которая возьмет на себя управление веб-браузером для выполнения таких задач, как поиск информации и совершение покупок, сообщает издание The Information.

Источники, знакомые с продуктом, сообщают, что Google планирует представить продукт под кодовым названием Project Jarvis уже в декабре, выпустив свою следующую флагманскую модель языка Gemini.

OpenAI, поддерживаемый Microsoft также хочет, чтобы его модели автономно проводили исследования, просматривая веб-страницы с помощью «CUA» или агента, использующего компьютер, который может предпринимать действия на основе своих результатов.

В отчете говорится, что Anthropic и Google пытаются вывести концепцию агента на новый уровень, создав программное обеспечение, которое напрямую взаимодействует с компьютером или браузером пользователя.

Ранее Google анонсировала новые модели Chromebook совместно с Samsung и Lenovo. В частности, в модели Galaxy Chromebook Plus от Samsung компания также представила новую многофункциональную клавишу быстрой вставки. Компания не хочет оставлять без внимания и пользователей Chromebook, она добавила новые функции с поддержкой ИИ для существующих устройств.