Google представил крупное обновление приложения Gemini на конференции I/O 2026. За год аудитория сервиса выросла более чем вдвое — с 400 млн пользователей в 2025 году до более 900 млн человек в 230 странах в месяц. Главный поворот — Gemini должен стать не просто ассистентом, который отвечает на запросы, а агентом, способным сам выполнять задачи в фоновом режиме.

Главной частью обновления стал Gemini Spark — персональный ИИ-помощник на базе модели Gemini 3.5, который должен работать в режиме 24/7. Spark встроен в инструменты Google Workspace — Gmail, Docs и Slides — и может продолжать выполнять задачи автономно даже после закрытия приложения. Среди сценариев — автоматический разбор выписок по кредитным картам, отслеживание входящих писем по заданным критериям и подготовка сводных отчетов из переписки и заметок совещаний.

Одновременно Google запустил Daily Brief — персонализированный утренний дайджест, который собирает срочные письма из Gmail, предстоящие события из Calendar и превращает их в структурированную сводку с рекомендуемыми следующими шагами. Пока функция доступна только в США подписчикам Google AI Plus, Pro и Ultra.

Интерфейс приложения перевели на новый дизайн-язык Neural Expressive — с динамическими анимациями, обновленной типографикой и тактильной обратной связью. Gemini теперь формирует ответы в реальном времени и может встраивать в них изображения, интерактивные временные шкалы и динамическую графику, а не ограничиваться обычными текстовыми блоками. Обновление выходит глобально на вебе, Android и iOS для всех пользователей.

Google также расширил список сервисов, которые можно подключать к Gemini через протокол MCP. Среди них Canva, OpenTable и Instacart. В ближайшие недели Spark должен получить возможность управлять браузером, отправлять текстовые сообщения и письма; также появится инструмент для создания пользовательских суб-агентов. Летом 2026 года для macOS выйдет версия приложения с поддержкой Spark и новыми голосовыми функциями.

Spark пока доступен ограниченному кругу тестировщиков; бета-версию для подписчиков Google AI Ultra в США планируют открыть на следующей неделе.

Google отдельно подчеркивает, что агент будет запрашивать подтверждение пользователя перед действиями с возможными серьезными последствиями — например, перед платежами или отправкой писем. Для агентных ИИ-систем такая граница между подсказками и реальными действиями становится все важнее на фоне растущего внимания регуляторов.

