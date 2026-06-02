Материнская компания Google — Alphabet — объявила о планах привлечь $80 млрд путем продажи акций для финансирования строительства ИИ-инфраструктуры. Средства будут направлены на «общекорпоративные нужды, включая капитальные затраты на развитие ИИ-инфраструктуры и вычислительных мощностей по всему миру», говорится в заявлении компании. Одним из якорных покупателей выступит Berkshire Hathaway — холдинг приобретет акции на $10 млрд.

Поводом для масштабного привлечения капитала служит устойчивый дефицит мощностей.

«Компания фиксирует высокий спрос на ИИ-решения и сервисы со стороны корпоративных и частных клиентов, превышающий имеющиеся возможности», — констатирует Alphabet.

Допэмиссия, по словам компании, позволит «финансировать инвестиции сбалансированно, сохраняя здоровый баланс». Участие Berkshire Hathaway Уоррена Баффета добавляет сделке статус: холдинг традиционно делает ставку на предсказуемые денежные потоки и редко участвует в высокотехнологичных размещениях.

Масштаб предстоящих расходов подчеркивают данные, озвученные генеральным директором Сундаром Пичаи на Google I/O в мае: до конца 2026 года Alphabet планирует направить на капитальные расходы от $180 до $190 млрд. Привлекаемые $80 млрд закрывают лишь часть этой суммы; остаток будет обеспечен операционными денежными потоками и, по всей видимости, долговым рынком.

По прогнозам, совокупные капитальные затраты технологических гигантов на ИИ-инфраструктуру в 2026 году достигнут $700 млрд. Microsoft, Amazon и другие крупные технокомпании в последних кварталах также резко нарастили инвестиционные программы, и Alphabet не может позволить себе отставать — прежде всего в конкуренции с Microsoft/OpenAI в сегменте корпоративных ИИ-сервисов и облачных вычислений.

Ключевой вопрос для инвесторов — совместимость столь капиталоемкого цикла инвестиций с поддержанием маржинальности. Alphabet делает ставку на то, что вложения в вычислительные мощности создадут долгосрочное конкурентное преимущество в рекламных технологиях, облачном бизнесе Google Cloud и корпоративном ИИ — сегментах, где компания занимает сильные позиции, но сталкивается с нарастающей конкуренцией.

Дополнительным стимулом для ускорения инвестиций служат стратегические соображения. Отраслевая гонка за вычислительными ресурсами, в которую включились не только технологические компании, но и суверенные фонды и государственные структуры, формирует дефицит ключевых составляющих — энергетической инфраструктуры, производственных мощностей по выпуску чипов и квалифицированных кадров. Компании, замедляющие инвестиционную программу, рискуют потерять позиции в очереди за этими ресурсами на несколько лет вперед.

Конкретные сроки размещения акций компания не назвала. По завершении регуляторных процедур 80-миллиардная допэмиссия станет одной из крупнейших в истории публичного рынка США и создаст прецедент для оценки готовности инвесторов финансировать ИИ-инфраструктуру в таких объемах.

