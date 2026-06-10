Google 9 июня снизила ежемесячную стоимость тарифа Google AI Plus с $7,99 до $4,99 и одновременно удвоила объем облачного хранилища — с 200 до 400 гигабайт. До сих пор похожую ценовую стратегию чаще использовали игроки на развивающихся рынках, где ИИ-сервисы конкурировали за массового пользователя дешевыми подписками. Теперь Google переносит эту модель на США — и делает это в момент, когда Anthropic и OpenAI готовятся к выходу на биржу.

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Google AI Plus вышел на рынок США в январе 2026 года как самый доступный платный уровень в линейке ИИ-подписок Google. Тариф рассчитан на пользователей, которым нужны базовые ИИ-инструменты без перехода на более дорогой AI Pro. В подписку входят функции Gemini, доступ к инструментам для генерации видео и работы с контентом, Flow, Whisk и NotebookLM. Для пользователей с более высокими запросами Google оставляет уровни AI Pro и AI Ultra. Увеличенное облачное хранилище в такой конструкции становится не просто бонусом, а способом сделать дешевую подписку заметно ценнее.

Первый крупный прецедент появился на индийском рынке. В августе 2025 года OpenAI запустила там ChatGPT Go — бюджетный тариф примерно за $4,6 в месяц, кратно дешевле стандартного Plus за $20. В декабре Google ответила собственным AI Plus для Индии: первые шесть месяцев тариф стоил около $2,2, затем цена должна была вырасти примерно до $4,4. Июньское объявление показывает, что Google использует ту же логику уже в США — снижает цену, увеличивает ценность пакета и пытается занять пользователя до того, как он выберет конкурента.

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Сооснователь венчурного фонда Goodwater Capital Чи-Хуа Чиэн считает снижение цены признаком новой стадии рынка — коммодитизации ИИ-инфраструктуры. В разговоре с TechCrunch он сравнил нынешнюю ситуацию с интернет-эпохой. Компании, которые строили инфраструктуру веба, включая Cisco, Oracle, Akamai и Equinix, выжили, но со временем потеряли часть маржи: для конечного пользователя инфраструктура стала однородным ресурсом, за который он не хочет переплачивать.

«Для многих инфраструктурных компаний — а к ним я отношу OpenAI, Anthropic, а также поставщиков энергии, чипов и хостинга — будет период, когда они будут ценными. Но со временем их будут коммодитизировать все агрессивнее», — сказал он.

У Google в этой конкуренции есть структурные преимущества, которых нет у специализированных ИИ-провайдеров. Компания использует собственные TPU, контролирует дистрибуцию через Android и Chrome, может субсидировать ИИ-сервисы рекламной выручкой и встраивать их в уже привычные продукты без отдельной платы для пользователя. Именно такое давление постепенно вымывает маржу у компаний, чья бизнес-модель почти полностью завязана на платном доступе к языковым моделям.

Anthropic пока не ввела ни локализованных тарифов для развивающихся рынков, ни отдельного бюджетного уровня на крупных рынках. При этом ее главные конкуренты уже предлагают подписки дешевле $5 в месяц: OpenAI — через ChatGPT Go, Google — через AI Plus. Обе компании, Anthropic и OpenAI, подали конфиденциальные заявки на IPO, и теперь их способность обосновать высокие оценки будут проверять не только по росту выручки, но и по устойчивости к ценовой конкуренции. Чиэн описывает ее не как временную акцию, а как системный сдвиг рынка.

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