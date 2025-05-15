Google обошла IBM, став лидером в США и мире по патентам в области генеративного искусственного интеллекта (ИИ), и возглавила направление ИИ-агентов, следует из данных исследования IFI Claims. В общем рейтинге таких патентов в Соединенных Штатах лидируют Google (880), Microsoft (701), IBM (684), а в мире — Google (1 837), Samsung (1 706) и Huawei (1 399).

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Эксперты отмечают, что патенты не являются прямым показателем инноваций, но отражают ключевые направления исследований компаний.

В топ-5 компаний по патентам в области ИИ-агентов в США входит Google с приобретенными в 2014 году DeepMind, (140), Nvidia (80), IBM (61), Intel (43) и Microsoft (42). На глобальном уровне в этой области в топ-10 вошли три китайских университета, что подчеркивает роль Китая как главного конкурента США.

В области генеративного ИИ Google также лидирует, но шесть из десяти позиций в мировом рейтинге в этой сфере занимают китайские компании и университеты.

За 14 месяцев, с февраля 2024 года по апрель 2025 года, в США подано 51 487 заявок на патенты, связанных с генеративным ИИ, что на 56% больше, чем в предыдущем году, а число выданных патентов выросло на 32%. Генеративный ИИ составил 17% всех ИИ-заявок в США, агентский, более узкоспециализированный подвид, — 7%. На глобальном уровне 23% заявок связаны с генеративным ИИ, 5% — с агентским.

OpenAI не вошла в топ-10 по количеству ИИ-патентов. В прошлом году, по данным IFI Claims, компания подала четыре заявки, но в этом году их было уже 39. OpenAI заявляет, что будет использовать свои патенты только в целях защиты — «до тех пор, пока какая-либо сторона не будет угрожать или выдвигать претензии» компании.