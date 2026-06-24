Google инвестирует около $75 млн в независимую студию A24. Это будет первая инвестиция компании в капитал киностудии. Вместе с тем Google DeepMind и A24 заключили многолетнее партнерство, в рамках которого будут совместно разрабатывать ИИ-инструменты для производства и дистрибуции фильмов.

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Сумма инвестиции примерно соответствует вложению Thrive Capital в A24 в 2024 году. Тогда фонд возглавил раунд финансирования, по итогам которого студию оценили в $3,5 млрд.

Непосредственно с Google будет работать подразделение A24 Labs, которым руководит партнер студии Скотт Белски, ранее занимавший руководящие продуктовые должности в Adobe. Команда уже разрабатывает приложение для создания раскадровок с помощью ИИ. Такие схематичные наброски позволяют заранее представить будущий фильм и обнаружить возможные производственные проблемы еще до начала съемок.

По словам Белски, партнеры хотят найти способы применения ИИ, при которых режиссеры сохранят творческий контроль, а технологии не будут использоваться только ради ускорения и удешевления производства. Генерация готового контента по текстовым запросам, которая вызывает больше всего опасений у кинематографистов, в проект не входит.

Соглашение не является эксклюзивным и не дает Google доступа к библиотеке фильмов и телевизионных проектов A24. Вице-президент Google DeepMind Эли Коллинз заявил, что новые технологии лучше развивать вместе с ведущими специалистами в конкретной области. Переговоры между компаниями начались еще до перехода Белски из Adobe в A24 в 2025 году.

Другие голливудские студии по-прежнему настороженно относятся к технологическим компаниям. Disney анонсировала партнерство с OpenAI, но сделку так и не завершили, а после закрытия Sora в марте от нее отказались. Netflix тем временем приобрела основанный Беном Аффлеком ИИ-стартап InterPositive, который помогает менять цвет и освещение сцен, а также исправлять несостыковки без повторных съемок. Однако заметных примеров глубокого сотрудничества крупных студий с ИИ-компаниями пока немного.

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Партнерство с Google несет для A24 репутационные риски, поскольку молодая аудитория студии и многие кинематографисты скептически относятся к крупным технологическим корпорациям и использованию ИИ. При этом A24, выпустившая «Закулисье реальности» и «Марти Великолепного» с Тимоте Шаламе, остается одной из немногих студий, способных привлекать зрителей одним своим названием. По данным исследовательской компании NRG, чуть больше половины посетителей кинотеатров считают себя поклонниками A24.

A24 продолжает расширяться. За последние два года выручка студии выросла более чем вдвое, а ее бизнес вышел в новые направления, включая неигровое телевидение, музыку и театр. Сейчас компания работает над самым дорогим проектом в своей истории — экранизацией Elden Ring с бюджетом около $175 млн, которую снимает Алекс Гарланд. Одновременно A24 ведет переговоры с потенциальными зарубежными инвесторами и уже открыла офис в Великобритании.

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