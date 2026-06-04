Сарат Ратанавади, крупнейший по состоянию капитала бизнесмен Таиланда, планирует масштабное расширение инвестиций в инфраструктуру ИИ, направив до 140 млрд бат (около $4,3 млрд) в течение ближайших пяти лет через компанию Gulf Development Pcl.

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Средства будут направлены на строительство и расширение центров обработки данных, а также сопутствующей инфраструктуры, необходимой для поддержки стремительно растущего спроса на технологии искусственного интеллекта и облачные вычисления.

Как сообщила финансовый директор компании Юпапин Вангвиват в ходе видеоконференции с инвесторами в четверг, ключевая цель — значительное наращивание вычислительных мощностей. Планируется увеличить мощность дата-центров до 2000 МВт в ближайшие годы. Для сравнения, сейчас совокупная мощность действующих объектов компании и ее партнеров составляет около 200 МВт.

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Таким образом, речь идет о десятикратном расширении инфраструктуры, которое отражает ускоряющийся рост рынка ИИ и усиливающийся спрос со стороны облачных сервисов, крупных технологических платформ и корпоративных клиентов.

Аналитики отмечают, что подобные инвестиции со стороны энергетических и инфраструктурных игроков становятся ключевым элементом глобальной гонки за вычислительные ресурсы, где доступ к дата-центрам и электроэнергии все чаще рассматривается как стратегическое преимущество.

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