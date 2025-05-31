Компания Google объявила о значительном обновлении своего почтового сервиса Gmail, которое делает ИИ-ассистент Gemini более заметной частью пользовательского опыта. С 20 июня 2025 года искусственный интеллект начнет автоматически создавать краткие сводки длинных писем, размещая их в виде специальных карточек в верхней части сообщений.

Новая функция представляет собой эволюцию существующих возможностей Gemini, который ранее уже умел создавать краткие содержания писем, но только по запросу пользователя. Теперь ИИ будет анализировать переписку самостоятельно, определяя необходимость создания сводки на основе длины и сложности письма. Особенностью системы является способность динамически обновлять сводку при поступлении новых сообщений в цепочке переписки.

Важно отметить, что традиционный способ получения сводки через ручной запрос сохраняется. Пользователи по-прежнему смогут нажимать соответствующую кнопку в боковой панели Gemini, если предпочитают контролировать процесс создания краткого содержания. Однако по умолчанию система будет стараться предвосхищать потребности пользователя, предлагая сводки автоматически.

Географическая доступность функции имеет ограничения. На начальном этапе она работает исключительно с письмами на английском языке. Кроме того, в соответствии с регуляторными требованиями, в Европейском союзе, Великобритании, Швейцарии и Японии «умные» функции Gmail по умолчанию отключены, что означает необходимость их ручной активации пользователями в настройках.

Для контроля над приватностью Google предоставляет гибкие настройки управления новой функцией. Частные пользователи могут включать или отключать автоматические сводки в разделе Smart features настроек Gmail. Корпоративные администраторы получили инструменты централизованного управления этими параметрами через Admin Console, что особенно важно для организаций с строгими требованиями к защите данных.

Это обновление происходит на фоне общего тренда интеграции искусственного интеллекта в повседневные цифровые сервисы, хотя подобные технологии пока не лишены недостатков. Ранее Apple была вынуждена временно отключить ИИ-сводки для новостных уведомлений после обнаружения ошибок в интерпретации заголовков BBC. Сам Google также сталкивался с критикой за неточности в работе своей системы AI Overviews для поисковой выдачи.

Разработчики подчеркивают, что автоматические сводки предназначены в первую очередь для помощи в обработке объемной переписки, но не заменяют полноценного чтения важных сообщений. Компания пока не раскрывает планов по расширению языковой поддержки функции, но учитывая глобальный характер сервиса Gmail, такая доработка ожидается в будущем.