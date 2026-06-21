Правительство Китая санкционировало создание Инновационного центра космических вычислений — отраслевой структуры, которая объединит производителей ракет и спутников, полупроводниковые предприятия и ИИ-компании для совместного строительства вычислительной сети на орбите.

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Инициатива, по данным аналитической компании SemiAnalysis, была анонсирована за неделю до презентации Илоном Маском спутника AI1, предназначенного для ИИ-вычислений в космосе.

Согласно официальным материалам правительства Пекина, задача центра — «связать всю промышленную цепочку космических вычислений» и ускорить развитие спутникового интернета вещей. Официальный запуск структуры запланирован на конец июня.

Центр сосредоточится на шести направлениях: жаростойкие чипы для космической среды, высокопроизводительные спутниковые вычислительные платформы, бортовые языковые модели с ограниченным энергопотреблением, интегрированные наземно-космические сети управления, а также коммерциализация космических вычислительных мощностей.

Ключевое отличие китайского подхода от западных аналогов — ставка на межотраслевую кооперацию под государственным управлением, а не на вертикальную интеграцию внутри одной компании. SpaceX и Blue Origin развивают орбитальные дата-центры независимо друг от друга и не координируют усилия.

Маск, в частности, строит производственный комплекс Gigasat площадью около миллиона квадратных метров и реализует проект TeraFab. Джефф Безос параллельно разрабатывает спутниковую группировку Project Sunrise из 51 600 аппаратов на солнечно-синхронной орбите.

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Идея орбитальных дата-центров решает несколько системных проблем наземной инфраструктуры: дефицит земельных участков с доступом к дешевой электроэнергии, ограниченные мощности национальных энергосетей и растущее регуляторное давление в части потребления воды для охлаждения оборудования. Китай, несмотря на наличие значительного профицита электроэнергии, судя по всему, рассматривает орбитальную инфраструктуру как долгосрочный стратегический актив, а не как ответ на текущие ограничения.

Примечательна хронология событий. По данным SemiAnalysis, китайская инициатива была оформлена до публичного анонса Маска, однако сам Маск обсуждал тему вычислений в космосе как минимум с ноября 2025 года, а в феврале 2026 года подал заявку в FCC на создание орбитальной системы дата-центров из одного миллиона спутников. Таким образом, речь идет о параллельном развитии двух конкурирующих подходов, а не о прямом копировании.

Вопрос о том, какая модель окажется более эффективной в долгосрочной перспективе — государственно координируемый консорциум или концентрация ресурсов в рамках одной вертикально интегрированной компании, — остается открытым. Аналитики отмечают, что китайский подход снижает риски для отдельных участников, но усложняет управление разработками и может замедлить принятие решений.

Гонка за орбитальные вычислительные мощности становится новым измерением технологического соперничества между США и Китаем, которое выходит за рамки традиционных дискуссий о полупроводниках и ПО. Оба лагеря делают ставку на то, что вычисления в космосе станут стратегической инфраструктурой следующего десятилетия.

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