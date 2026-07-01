30 июня Google представила новую модель для генерации изображений Nano Banana 2 Lite и открыла разработчикам доступ к Gemini Omni Flash, предназначенной для создания и редактирования видео. Обе модели оптимизированы для быстрой и сравнительно недорогой работы с большими объемами контента. Nano Banana 2 Lite создает изображение примерно за четыре секунды, а генерация одного изображения разрешением 1K обходится в $0,034.

Google

Компания рассчитала Nano Banana 2 Lite прежде всего на итеративную работу. Модель позволяет быстро создавать множество вариантов, отбраковывать неудачные и уточнять запрос. Nano Banana 2, представленную в феврале, Google описывает как универсальное решение с более высоким качеством и реалистичностью изображений, а Nano Banana Pro — как наиболее мощную модель для сложных профессиональных задач.

История линейки началась прошлым летом с первой Nano Banana, созданной на базе Gemini 2.5 Flash Image. Теперь Google отнесла эту модель к устаревшим и рекомендует разработчикам перейти на Nano Banana 2 Lite, которую называет ее прямой заменой.

Новые модели вышли на фоне неоднозначного отношения к генеративной графике. Пользователи и представители творческих индустрий критикуют так называемый ИИ-слоп — поток массового, однотипного и низкокачественного контента, созданного нейросетями.

Несмотря на критику, технологические компании продолжают вкладываться в генеративные сервисы. Google в материалах о запуске прежде всего подчеркивает их прикладное использование — от быстрого создания визуальных концептов до производства рекламы и контента для электронной коммерции.

Параллельно Google расширяет присутствие в индустрии развлечений. Компания заключила соглашение на $75 млн с независимой киностудией A24. Сделка вызвала недовольство части поклонников студии, опасающихся, что генеративные технологии могут повлиять на ее творческий подход.

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Вместе с Nano Banana 2 Lite Google открыла разработчикам доступ к Gemini Omni Flash, представленной в мае на конференции I/O. Модель генерирует и редактирует видео на основе текста, изображений и других роликов, а стоимость работы составляет $0,10 за секунду готового видео. Компания также показала демоприложение Omni Product Studio, которое превращает статичные изображения в рекламные ролики для интернет-магазинов.

Разработчики уже могут использовать Nano Banana 2 Lite через Google AI Studio и Gemini API, а корпоративные клиенты — через Gemini Enterprise Agent Platform.

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