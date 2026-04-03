Компания Google готовит к выпуску принципиально новый фитнес-браслет под брендом Fitbit, отказавшись от привычного дисплея в пользу искусственного интеллекта и продвинутой аналитики. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

Chander, Unsplash

По данным источника, знакомого с разработкой, устройство находится в активной стадии подготовки и может выйти уже к концу 2026 года. Браслет получит базовый набор функций, а расширенные возможности будут доступны по подписке. Такая модель напоминает подход современных носимых устройств без экранов, например умное кольцо Oura Ring, «пустой» браслет Whoop Band или кольцо от «Сбера» с GigaChat внутри, где ключевая ценность сосредоточена в аналитике и программной экосистеме.

Дополнительное внимание к новинке привлек американский баскетболист Стефен Карри, игрок команды Golden State Warriors. Во вторник он намекнул на скорый релиз устройства, не раскрывая деталей. В Google подтвердили, что Карри сотрудничал с командой разработки, отметив, что речь идет о «чем-то особенном». Сам спортсмен заявил, что гаджет поможет выстроить «новые отношения со своим здоровьем».

По описанию источников, устройство представляет собой тканевый браслет серого цвета с оранжевой подкладкой. Визуально он напоминает решения от Whoop — одного из ключевых игроков в сегменте безэкранных трекеров. Однако, в отличие от Whoop, новая модель от Google будет продаваться как отдельное устройство, а не только через подписку.

Появление такого продукта может усилить позиции Google на рынке носимой электроники, где уже представлены смарт-часы линейки Google Pixel Watch и различные модели Fitbit. Параллельно компания продолжает развивать программную составляющую: недавно Fitbit представила новые функции ИИ-тренера, включая анализ физического и психического состояния, а также отслеживание питания и потребления воды.

В то же время конкуренты придерживаются иной стратегии. Так, Apple продолжает развивать линейку Apple Watch, делая ставку на устройства с дисплеями и широкими возможностями для взаимодействия с пользователем в реальном времени.

С 1 апреля 2026 года Apple полностью остановила обработку платежей в своих цифровых сервисах на территории России. Фактически это обнуляет возможность новых покупок и продления подписок при нулевом балансе аккаунта. Ограничения затрагивают, в частности, Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade и iCloud+. При этом уже приобретенный контент сохраняется, однако любые активные подписки будут автоматически прекращаться по завершении оплаченного периода, если списание средств станет невозможным.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.