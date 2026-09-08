У Canva появился новый крупный конкурент. Google запустил Pics — сервис для создания и редактирования изображений с помощью искусственного интеллекта. Инструмент вошел в Google Workspace и рассчитан в том числе на корпоративных пользователей.

Ruliff Andrean, Unsplash

Google вывел Pics на рынок менее чем через месяц после того, как два давних инвестора Canva — Blackbird и AirTree — снизили оценку компании в своих портфелях с $42 млрд до $34,9 млрд. Разница составила $7,1 млрд, или около 10 млрд австралийских долларов. Пересмотр последовал за снижением прогноза роста выручки Canva и увеличением расходов на ИИ-функции; теперь компании предстоит конкурировать с Google и за корпоративных пользователей.

Что умеет Google Pics

Google Pics работает на базе модели Nano Banana и создает изображения по текстовому описанию, а затем позволяет точечно редактировать результат с помощью ИИ. Пользователь может загрузить собственную картинку или выбрать один из сгенерированных вариантов, выделить объект, фон либо текст и изменить только этот элемент, не пересобирая всю композицию.

Инструмент также умеет кадрировать изображения для сайтов, соцсетей и печати, редактировать и переводить текст внутри картинки, а также повышать разрешение до 2K или 4K. В Pics предусмотрены история версий и совместное редактирование по ссылке.

Одно из главных преимуществ Pics — интеграция с экосистемой Google. Инструмент доступен как отдельный сервис, а его функции уже встроены в Google Docs и Google Slides: изображения можно редактировать, не переключаясь между вкладками. В ближайшие недели Google обещает добавить полноценную интеграцию с Drive, чтобы пользователи могли открывать сохраненные картинки в Pics одним кликом.

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Что это значит для Canva

Canva выросла на том, что сделала дизайн доступным непрофессионалам. Pics обращается к той же аудитории: с его помощью можно создавать графику для презентаций, маркетинговые материалы и другой визуальный контент, не осваивая профессиональные редакторы.

В Pics генеративный ИИ стал основой всего процесса: пользователь описывает нужный результат, получает несколько вариантов, а затем точечно меняет объекты или текст с помощью команд. Похожие функции уже есть и у Canva, поэтому отличие Pics заключается не в самом использовании ИИ, а в тесной интеграции этих инструментов с экосистемой Google.

Сильная сторона Google в конкуренции с Canva — место Pics внутри Workspace. Пользователи Docs и Slides могут создавать и редактировать графику в привычных приложениях, не переходя в сторонний сервис. Так Google пытается оставить базовые дизайнерские задачи внутри собственной экосистемы.

При этом Google Pics пока нельзя назвать полноценной заменой Canva: новый сервис сосредоточен прежде всего на создании и редактировании изображений, тогда как Canva предлагает более широкий набор инструментов для презентаций, видео, сайтов и материалов для брендов. Но в повседневных задачах — при подготовке постеров, иллюстраций и графики для соцсетей — продукты уже будут конкурировать напрямую.

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