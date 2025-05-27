В июне 2025 года Госдума планирует рассмотреть в ускоренном порядке законопроект, который существенно ограничит возможности иностранных компаний выкупить ранее принадлежавшие им российские активы. Документ, разработанный депутатом Владиславом Резником и уже согласованный Минфином, вносит изменения в законодательство об акционерных обществах и иностранных инвестициях.

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Согласно положениям законопроекта, новые российские собственники получат право в одностороннем порядке отказаться от исполнения опционных соглашений об обратном выкупе. Такое решение может быть принято в нескольких случаях: если иностранный акционер представляет недружественную страну, если цена выкупа занижена по сравнению с рыночной, или если с момента сделки прошло более двух лет при условии добросовестного выполнения обязательств новым владельцем. В подобных ситуациях бывшим иностранным собственникам будет выплачиваться компенсация, размер которой установит правительство.

Особое внимание в законопроекте уделяется компаниям, имеющим стратегическое значение для экономики и безопасности страны. Федеральные власти получат право полностью запретить возврат активов в отраслях, критически важных для социально-экономического развития России. Решение по особо значимым активам, включая предприятия оборонного комплекса и финансового сектора, будет приниматься на уровне президента.

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Эксперты отмечают, что инициатива появилась на фоне попыток некоторых иностранных компаний вернуться на российский рынок после его ухода в 2022 году. Известны случаи, такие как сделки с Renault и McDonald’s, когда при продаже активов сохранялось право их последующего выкупа. Новый законопроект может существенно изменить условия таких соглашений.

В профессиональном сообществе предложенные меры оценивают неоднозначно. Представители Торгово-промышленной палаты поддерживают инициативу, подчеркивая необходимость защиты интересов российских инвесторов, вложивших средства в развитие приобретенных активов. В то же время юридические эксперты указывают на важность четких формулировок в законе, чтобы избежать неопределенности и потенциальных судебных споров.

Законопроект вступит в силу сразу после его официального опубликования, что позволит оперативно урегулировать вопросы, связанные с возможным возвращением иностранного бизнеса в Россию. Особое внимание при этом будет уделяться отраслям, имеющим ключевое значение для экономики, включая машиностроение, сельское хозяйство, телекоммуникации и высокотехнологичные сектора.