Почти треть (32%) руководителей малого и микробизнеса видят позитивную тенденцию в возвращении иностранных брендов в Россию, следует из результатов исследования банка «Точка» при участии бизнес-клуба «Реформа» (есть у «Инк.»). При этом более половины (52%) респондентов посчитали это неоднозначным трендом, а 9% настроены к такой перспективе негативно.

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Позитивнее всего к возвращению иностранных игроков относятся предприниматели в возрасте до 34 лет. Так, 49% из них считают это положительным трендом и только 3% — негативным.

Тех, кто не хочет видеть в России заграничные бренды, больше всего среди бизнесменов старше 55 лет (13%).

Более четверти (27%) предпринимателей готовы сотрудничать с вернувшимися компаниями, но только в зависимости от выгоды такого взаимодействия. При этом москвичи реже (19%) выбирали такой ответ, чем представители других регионов (29%).

Почти столько же (23%) опрошенных склоняются к тому, чтобы отказаться от такого сотрудничества, потому что они сосредоточены на развитии собственного бизнеса, а 18% уверены, что откажутся, поскольку строят исключительно отечественный бренд.

Четверть (26%) российских предпринимателей после ухода иностранных брнедов столкнулись с дефицитом товаров и услуг и из-за этого не могли удовлетворять все потребности своих клиентов.

Некоторые предприниматели отметили и положительные последствия. Так, 18% опрошенных заявили, что уход зарубежных компаний открыл возможности для развития местных производителей.

Столько же респондентов заметили, что клиенты после ухода иностранных брендов сами начали искать альтернативы и чаще интересоваться локальными продуктами.

Всего в опросе приняли участие более 500 руководителей малого и микробизнеса.

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Разработать правила возвращения западных компаний в Россию в марте поручил президент Владимир Путин. По его словам, российские компании должны получить преимущество перед зарубежными игроками.

В начале марта РБК со ссылкой на источники сообщил, что российские власти прорабатывают предварительный перечень требований, которым должны будут удовлетворять ушедшие с 2022 года иностранные компании.

Собеседники издания среди требований, в частности, назвали гарантии локализации производства и обеспечение определенного уровня роботизации мощностей.