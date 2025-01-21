В Государственной думе в первом чтении принят законопроект, обязывающий регионы согласовывать с Минсельхозом России перевод земель сельхозназначения в иные категории. Документ был представлен на рассмотрение группой депутатов во главе с вице-спикером Алексеем Гордеевым.

Документ предлагает обязать органы власти субъектов РФ согласовывать решения о переводе земель сельскохозяйственного назначения и участков в их составе в иные категории с Минсельхозом России.

Депутаты пояснили актуальность законопроекта необходимостью предотвращения сокращение площади сельхозземель. Кроме того, они отметили важность исключения злоупотребления правом переводить такие земли в другие категории.

В заключении комитета Госдумы по аграрным вопросам указано, что площадь земель сельхозназначения в России сократилась с 638 млн га в 1990 году до 244 млн га в 2024 году.

Отмечено, что площадь сельскохозяйственных угодий сократилась за этот период с 213,8 млн га до 197,6 млн, а объем особо ценных пахотных земель — с 132 млн га до 117,1 млн га. Это эквивалентно более 16% посевной площади всей территории России в 2024 году.

По оценке Минсельхоза, более половины участков, переведенных из состава сельскохозяйственных угодий, до сих пор не освоены. Это позволяет предположить, что, в ряде случаев, эти действия были избыточны, сообщил аграрный комитет.

Ранее сообщалось, что аграрные активы, выкупленные структурами экс-президента УГМК Искандера Махмудова и его партнера Ивана Юзефовича, могут объединиться в единый вертикально интегрированный агрохолдинг «Просторы». После консолидации совокупная площадь пахотных земель компании может достигнуть 450 тыс. га, а стоимость — 50 млрд руб.