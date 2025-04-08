Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, которым отменяется обязательный контроль за операциями по получению денег региональными операторами капитального ремонта. Документ был внесен группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Он вносит поправки в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Согласно действующему законодательству, некоторые операции, связанные с уплатой налогов и сборов, таможенных платежей, взносов в соцфонд, а также операции по начислению процентов по вкладам или иным финансовым инструментам, не подлежат контролю на предмет соблюдения антиотмывочного законодательства вне зависимости от их суммы.

Авторы инициативы предлагают расширить этот перечень за счет получения денег региональными операторами капремонта. Законом предусматривается отмена обязательного контроля операций по получению средств на цели формирования фондов специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность по проведению капремонтов в многоквартирных домах.

Законодатели находят такие операции низкорискованными, в то время как признание их подлежащими обязательному контролю влечет определенные обязанности для участников финансового рынка. В частности, они подлежат проверке со стороны государственного жилищного надзора, указывают авторы документа.

В пояснительной записке сказано, что изменения направлены на снижение регуляторной нагрузки на участников финансового рынка. Закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.