Группа депутатов внесла в Госдуму поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), ужесточающие ответственность за нарушения в сфере связи, информации и транспортно-экспедиционной деятельности. На это обратил внимание Forbes. В первом чтении законопроект был принят 28 января 2025 года.

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Поправки, предложенные ко второму чтению, вводят штрафы для граждан в размере 3–5 тыс. руб. за умышленный поиск экстремистских материалов, включенных в федеральный список, с использованием «программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен». Сюда подпадают и VPN-сервисы.

Распространение рекламы таких сервисов грозит гражданам штрафами от 50 тыс. до 80 тыс. руб., должностным лицам — от 80 тыс. до 100 тыс. руб., а юридическим лицам — от 200 тыс. до 500 тыс. руб.

С 1 марта 2024 года в России действует запрет на рекламу и популяризацию VPN-сервисов, а доступ к таким ресурсам ограничен. Специалист по цифровой безопасности юрист Станислав Селезнев отметил, что ранее в российских законах не было ответственности за потребление контента.

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По его словам, выявить нарушения можно через историю поисков в браузере, автозаполнение или данные операторов связи, если трафик не защищен. Селезнев прогнозирует рост проверок устройств патрульными и увеличение использования режима инкогнито.

Источник Forbes в ИТ-отрасли указал на сложности доказывания умышленного поиска экстремистских материалов без изъятия устройств. Чтение таких материалов не запрещено, под запретом их распространение, подчеркнул он.