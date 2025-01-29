Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, который позволит микрокредитным организациям предоставлять гражданам ипотечные займы. В пояснительной записке отмечено, эта мера нацелена на поддержку субъектов РФ в части реализации региональных государственных программ по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.

Согласно проекту, микрокредитные компании, 100% акций которых принадлежит субъекту РФ или в которых он является единственным учредителем, смогут выдавать ипотечные займы.

При этом отмечено, что такими правами компании смогут воспользоваться лишь при реализации соответствующих региональных госпрограмм. При этом субъект РФ может быть учредителем лишь одной такой микрокредитной компании.

Банк России установит дополнительные требования к микрокредитным организациям, которые участвуют в реализации региональных госпрограмм и предоставляют в их рамках ипотечные займы физлицам. ЦБ будет формировать перечень таких компаний и размещать сведения из этого перечня на своем сайте.

Также законопроектом предусмотрена возможность использовать материнский капитал для полного или частичного погашения обязательств по ипотечным кредитам, выданным такими микрокредитными компаниями.

Правительство РФ поддержало законопроект, но при условии его доработки. В частности, кабмин считает необоснованным предложение о направлении средств материнского капитала на погашение ипотечных займов.

Ранее, в пресс-службе «Россельхозбанка» сообщили о возобновлении приема заявок в рамках госпрограммы «Семейная ипотека». Там также отметили, что субсидированные кредиты доступны для семей с детьми в режиме онлайн на платформе «Свое жилье», предназначенной для приобретения недвижимости.