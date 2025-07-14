Крупнейшие государственные компании в первом полугодии 2025 года закупили у самозанятых товары и услуги на 9,3 млрд руб., что на 83% превышает показатель аналогичного периода 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Корпорации МСП. Подробности — в распоряжении «Инка».

Freepik

Число самозанятых-поставщиков госзаказчиков выросло почти на 5% и достигло 5,6 тыс. человек.

Рост объемов закупок связан с упрощением доступа самозанятых к госзаказу благодаря предоставлению им преференций, аналогичных тем, что доступны малому и среднему бизнесу. По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, с 2019 года 22,5 тыс. самозанятых заключили 45,5 тыс. договоров на общую сумму 33,7 млрд руб.

Лидером по приросту объемов закупок стала Москва и Оренбургская область, где показатели выросли на 1 млрд руб. в каждом регионе. В Краснодарском крае прирост составил 630 млн руб., в Пермском и Приморском краях — 497,5 млн руб. и 492,5 млн руб. соответственно.

Читайте также Президент призвал кабмин России не допустить ухода самозанятых обратно в «теневой» сектор

Основной объем закупок пришелся на услуги финансового посредничества и страхования (4,87 млрд руб.), рекламные услуги и исследования рынка (0,64 млрд руб.), профессиональные, научные и технические услуги (0,43 млрд руб.), услуги в сфере творчества, искусства и развлечений (0,42 млрд руб.), а также ремонт и монтаж оборудования (0,38 млрд руб.).

Наибольший прирост по сравнению с 2024 годом показали услуги финансового посредничества и страхования (+3,85 млрд руб., рост в 4,8 раза), рекламные услуги (+0,36 млрд руб., рост в 2,3 раза) и услуги по ремонту и монтажу оборудования (+0,35 млрд руб., рост в 14,4 раза).

В начале июня московские власти сообщили, что число самозанятых в столице превысило 2 млн человек. Это более 15% от всех зарегистрированных плательщиков налога на профессиональный доход в России.