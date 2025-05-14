Госкорпорации «Ростех», «Росатом» и «Роскосмос» получили разрешение от правительства России приобретать иностранную технику для роботизации производств, сообщают «Ведомости» со ссылкой на документы. Планы роботизации, согласованные Минпромторгом, предусматривают, что на 10 тыс. работников будет приходиться до 230 роботов к 2030 году.

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Представитель «Ростеха» отметил, что цель в 230 роботов «достижима», но текущий уровень ниже (на 2024 год — 33 робота на 10 тыс. человек). «Мы готовы использовать широкий спектр технологического оборудования, произведенного различными промышленными предприятиями», — заявил он, подчеркнув приоритет отечественных решений, но допуская импорт из дружественных стран для позиций, не имеющих аналогов.

Постановление правительства №1875 запрещает закупку иностранной робототехники только по одному из 12 кодов ОКВЭД, позволяя госкорпорациям выбирать продукцию по другим кодам, где национальный режим не применяется. Управляющий партнер Veta Илья Жарский пояснил, что на практике заказчики будут вправе закупать импорт, если он лучше соответствует требованиям, даже при наличии российских аналогов.

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Независимый аналитик Алексей Бойко добавил, что зарубежные решения часто дешевле и эффективнее, что стимулирует их закупку для быстрого роста производительности. Он отметил, что в России около 20 компаний производят промышленных роботов. По его мнению, российские заказчики рано или поздно начнут закупать отечественную продукцию, так как меры господдержки, а также возможность кастомизации делают ее конкурентной, особенно для уникальных задач.

Гендиректор «Инвенторус» Евгений Елфимов и коммерческий директор «Лаборатории будущего» Павел Камнев в свою очередь указали, что отечественные производители пока не могут полностью удовлетворить потребности госкорпораций в высокотехнологичных компонентах, особенно для работы в экстремальных условиях, таких как космос («Роскосмос»), радиационные зоны («Росатом») или производство вооружений («Ростех»).

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Бойко добавил, что при закупке ИИ-управляемых роботов важно учитывать безопасность. А директор Центра научно-технологической политики МГУ Тимофей Воронин выразил надежду что «до режимных работ иностранные роботы допущены не будут, а сам допуск к ним станет одним из преимуществ российских роботов».