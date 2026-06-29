Российские малые и средние компании в сфере исследований и разработок с начала 2026 года привлекли более 2 млрд рублей с помощью государственных гарантийных инструментов. Объем такого финансирования оказался вдвое выше, чем за аналогичный период прошлого года. Подробности — в распоряжении «Инка».

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Финансирование получили компании, для которых исследования и разработки являются основным видом деятельности. В России насчитывается 24,3 тыс. таких предприятий. Еще почти 103,5 тыс. субъектов МСП зарегистрировали научную деятельность как дополнительную и используют ее результаты при производстве и продаже товаров или услуг.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что исследования и опытно-конструкторские работы часто требуют долгого цикла разработки, поэтому небольшим компаниям особенно важно иметь стабильный доступ к деньгам. Каждый четвертый кредит научные МСП с начала года получили под «зонтичные» поручительства Корпорации МСП, которые помогают бизнесу привлекать банковское финансирование при недостатке собственного залога.

Научные разработки входят в число дополнительных направлений у компаний из самых разных отраслей. Почти четверть таких предприятий в качестве основного бизнеса занимаются архитектурой и проектированием, каждое пятое работает в ИТ, а еще 18% относятся к обрабатывающей промышленности.

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Компании, для которых исследования являются основным видом деятельности, в среднем работают дольше остальных представителей малого и среднего бизнеса. Их средний возраст составляет девять лет и три месяца против семи с половиной лет по сектору МСП в целом.

Старейшее научное МСП из выборки Корпорации зарегистрировали в Новосибирске еще в 1988 году. Предприятие выпускает оптические измерительные приборы и разрабатывает специализированное программное обеспечение. Самым молодым предпринимателем в этой сфере оказался 17-летний житель Новосибирска, который зарегистрировал бизнес в 2026 году.

Почти две трети МСП, для которых наука стала основным направлением, зарегистрированы в десяти регионах. Около трети таких предприятий приходится на Москву, каждое десятое работает в Санкт-Петербурге. На Московскую область приходится 6%, на Татарстан — 4%, на Новосибирскую и Свердловскую области — по 3%. Еще по 2% зарегистрированы в Башкортостане, Нижегородской и Ростовской областях, а также Краснодарском крае.

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