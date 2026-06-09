Российские власти отказались от дальнейшего снижения порога выручки, после которого компании на упрощенной системе налогообложения должны платить НДС. По поручению президента Владимира Путина лимит сохранят на уровне 20 млн руб. Ранее его планировали снизить до 15 млн руб. в 2027 году и до 10 млн руб. в 2028-м.

Решение приняли после роста налоговой нагрузки на малый бизнес. С начала 2026 года базовая ставка НДС увеличилась на 2 п. п., до 22%, а новые правила затронули часть предприятий на УСН. Президент также поручил подготовить дополнительные меры поддержки для малых и средних производственных компаний.

На ПМЭФ-2026 председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко также говорила о необходимости расширять поддержку МСП, которые работают в промышленности и научных проектах. По ее словам, такие предприятия могут стать более устойчивой опорой экономики и важными партнерами для крупного бизнеса.

Представители деловых объединений считают, что главными проблемами для МСП остаются дорогие кредиты, рост затрат, кадровый дефицит и усложнение налогового администрирования. Для производственных компаний это особенно болезненно: им приходится оплачивать сырье, труд, логистику и оборудование задолго до того, как поступят деньги от заказчиков.

Читайте также Госкапитализм 2.0: как ПМЭФ успокаивает бизнес и его нервную систему

Среди возможных мер поддержки эксперты называют расширение льгот по страховым взносам, упрощение отчетности для компаний, которые впервые стали плательщиками НДС, и развитие более доступного финансирования. Речь идет о льготных кредитах, лизинге оборудования, поручительствах и механизмах защиты от задержек оплаты со стороны крупных заказчиков.

Глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин предложил рассмотреть уплату НДС после фактического получения денег от клиента, а не после отгрузки продукции. Такой подход помог бы небольшим предприятиям не выводить оборотные средства из бизнеса до поступления оплаты.

По оценке участников рынка, сохранение лимита в 20 млн руб. затронет около 200 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. При этом эксперты ожидают усиления налогового контроля. В центре внимания ФНС могут оказаться схемы искусственного дробления бизнеса, с помощью которых компании пытаются сохранить право на льготные режимы. Представители делового сообщества, в свою очередь, подчеркивают, что контроль не должен превращаться в дополнительное давление на добросовестные компании.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.