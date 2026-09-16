В первой половине 2026 года российские госзаказчики потратили на Wi-Fi-оборудование 4,64 млрд руб. — на 23% больше, чем годом ранее, следует из расчетов сервиса «Контур. Закупки».

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Вместе с расходами растет и число закупок. За шесть месяцев их количество увеличилось на 22% год к году, до 3171. Быстрее всего росли закупки организаций с госучастием по 223-ФЗ — на 75,6%, до 518 процедур. Число закупок по 44-ФЗ увеличилось на 16,4%, до 1075.

Продажи российских производителей тоже выросли. По данным дистрибьютора Merlion, в натуральном выражении они увеличились на 31%, тогда как в деньгах — только на 5%. Одновременно спрос смещается в сторону оборудования из реестра телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП), куда попадают решения с подтвержденным уровнем локализации.

По словам гендиректора WowNet Никиты Иванова, число запросов на реестровое Wi-Fi-оборудование примерно втрое превышает число запросов на решения вне реестра. В отдельных категориях на такую продукцию уже приходится 60−80% спроса, говорит коммерческий директор Fplus Сергей Трюхан. К основным российским производителям Wi-Fi-оборудования в корпоративном сегменте Strategy Partners относит Eltex, WowNet и Quantum.

При этом сами закупки становятся мельче. По данным «Росэлторга», медианная начальная максимальная стоимость единицы Wi-Fi-оборудования за год снизилась на 24%, до 137 тыс. руб. Средняя стоимость закупки по 44-ФЗ уменьшилась примерно на четверть, до 1,33 млн руб., а по 223-ФЗ — на 18%, до 5 млн руб.

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Рост спроса на российское оборудование участники рынка связывают с импортозамещением, сокращением присутствия иностранных вендоров и требованиями к происхождению техники. При этом корпоративные заказчики продолжают использовать оборудование Cisco, Aruba, Huawei и других зарубежных производителей.

По оценкам участников рынка, технологический разрыв между российским и зарубежным оборудованием постепенно сокращается. Уже появились отечественные точки доступа с поддержкой Wi-Fi 7 и контроллеры, способные одновременно управлять тысячами устройств, отмечает эксперт по беспроводным технологиям «К2Теха» Виктор Беляев. По оценке директора департамента развития «Инфосистем Джет» Алексея Пантелеева, российские решения способны закрыть около 90% функциональных потребностей заказчиков.

По цене российское оборудование пока уступает китайскому: отечественные решения в среднем дороже на 10−30%, хотя при этом дешевле премиальных американских аналогов, оценивает партнер Strategy Partners Сергей Кудряшов. Разницу с китайской техникой он объясняет меньшими объемами производства и стоимостью комплектующих. Технологический разрыв, по оценкам участников рынка, заметнее всего в сложных сетях с высокой плотностью подключений.

В новых проектах российское и зарубежное оборудование, по наблюдениям Пантелеева, заказчики выбирают примерно в равных долях. В пользу отечественных решений, по его словам, работают стремление снизить зависимость от зарубежных поставщиков и возможность быстрее дорабатывать продукты под требования конкретного клиента.

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