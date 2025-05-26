Рынок готовых рационов питания в России демонстрирует устойчивый рост. В 2024 году объем продаж продукции категорий ready-to-eat и ready-to-cook увеличился на 12,8%, достигнув 17 млрд руб. По прогнозам аналитиков INFOLine, аналогичные темпы роста сохранятся и в 2025 году.

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Основными драйверами роста рынка эксперты называют увеличение доходов населения при одновременном дефиците свободного времени у потребителей. Существенную роль играет и изменение структуры домохозяйств — количество одиноких людей выросло с 14 млн в 2010 году до 21 млн в 2024 году.

Тренд подтверждается и растущим спросом на квартиры-студии без отдельной кухни, что свидетельствует о снижении интереса к самостоятельному приготовлению пищи.

Лидером рынка в 2024 году осталась Performance Group, несмотря на то что в четвертом квартале первенство перехватил сервис Grow Food, показавший рост продаж на 23% (до 5,33 млрд руб.).

По мнению Анны Синявской, партнера агентства M.A. Research, номинальный рост рынка выглядит оптимистичным, однако реальный прирост с учетом инфляции составляет лишь 2–3%.

Географически рынок остается сконцентрированным в крупных городах, где высока доля офисных работников и студентов, ценящих экономию времени. Особенно динамично развивается Санкт-Петербург — по словам Сергея Ашина, основателя компании «Шефмаркет» (10% рынка), продажи в северной столице растут опережающими темпами (в 2024 году выручка компании увеличилась на 28%).

После спада 2022–2023 гг., вызванного уходом с запрещенных соцсетей (основного канала продвижения) и волной эмиграции, рынок начал восстанавливаться. Как отмечает Михаил Бурмистров, гендиректор «INFOLine-Аналитики», восстановление идет за счет развития разных ценовых сегментов, включая бюджетный (бизнес-ланчи, питание для студентов).

Среди факторов, сдерживающих рост рынка, эксперты называют замедление роста доходов населения и случаи отравлений, подрывающие доверие к отдельным поставщикам. Тем не менее ключевая аудитория сервисов остается стабильной: это приверженцы ЗОЖ, занятые люди, желающие питаться правильно, и те, кто следит за балансом КБЖУ в рамках программ снижения веса.