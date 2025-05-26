Федеральная налоговая служба инициировала процедуру банкротства ООО «Кофе Хауз», входящего в группу компаний «Шоколадница». Заявление в Арбитражный суд Москвы было подано 20 мая 2024 года, однако подробности требований налоговой службы пока остаются неизвестными. В «Шоколаднице» утверждают, что не получали официальных уведомлений и подчеркивают, что «Кофе Хауз» в настоящее время не ведет активной деятельности.

Фото: Иван Гранкин, Коммерсантъ

В тоже время, по данным системы СПАРК, компания продолжает демонстрировать финансовые результаты: в 2024 году выручка составила 1,55 млрд руб. (снижение на 17% год к году), чистая прибыль выросла на 53% до 121,5 млн руб.

Чистые активы компании оцениваются в 191,5 млн руб. При этом в собственности компании остаются ценные активы: сертификат на производство кофе, четыре московские лицензии на продажу алкоголя, товарные знаки и домены сети.

Юридические эксперты отмечают, что при наличии налоговой задолженности свыше 2 млн руб. и сроке просрочки более трех месяцев шансы на удовлетворение иска ФНС достаточно высоки. Компания официально заявляет об отсутствии деятельности, что может свидетельствовать о потенциально значительных налоговых претензиях.

Еще десять лет назад «Кофе Хауз» насчитывал 226 точек по всей стране, но после вхождения в ГК «Шоколадница» в 2014 году развитие сети фактически остановилось. Сегодня работают всего пять кофеен в Москве.

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Эксперты рынка недвижимости в свою очередь поясняют, что такой резкий спад свидетельствует о потере конкурентоспособности формата на фоне появления новых игроков, таких как «Дринкит» в демократичном сегменте и Surf Coffee в премиальном.

Особую обеспокоенность у аналитиков вызывает потенциальный репутационный ущерб для всей группы «Шоколадница». Как показывает практика, банкротство одной компании в холдинге может запустить цепную реакцию финансовых проблем. Юристы не исключают возможности привлечения к субсидиарной ответственности контролирующих лиц, если будет доказано, что компания сознательно доведена до неплатежеспособного состояния.

Ситуация с «Кофе Хауз» развивается на фоне общего роста рынка общепита — по данным Росстата, оборот отрасли в первом квартале 2025 года составил 936,5 млрд руб. Парадоксально, но спрос на кофе навынос продолжает расти, несмотря на повышение цен, однако бывшему лидеру рынка не удается воспользоваться этой положительной динамикой.