Генеративный искусственный интеллект GPT-4 в 64% случаев оказался убедительнее людей в социально-политических дебатах, особенно при доступе к персональным данным, сообщают исследователи в статье в журнале Nature Human Behaviour. Ученые отмечают риски манипуляций и необходимость регулирования ИИ на онлайн-платформах для дискуссий.

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В эксперименте с участием 900 человек, проводившемся на веб-платформе, добровольцы обсуждали нейтральные или острые социально-политические темы, соревнуясь с GPT-4 или человеком. В некоторых случаях участники получали доступ к личным данным оппонентов, чтобы адаптировать аргументы.

Анализ показал, что GPT-4 в целом эффективнее в дебатах, а при использовании персонализированных данных она оказывалась убедительнее в 64% случаев.

Участники часто не могли отличить ИИ от человека. Ученые отмечают, что способность ИИ использовать цифровые следы, такие как посты в соцсетях, усиливает угрозу манипуляций. Исследователи подчеркивают необходимость учета «манипуляционного потенциала» ИИ при разработке онлайн-площадок для дискуссий.