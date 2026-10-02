Модель GPT-6 Astra от OpenAI расшифровала французское донесение 1809 года, которое более двух веков оставалось неразгаданным. По словам исследователя Картера Черча, на восстановление текста у системы ушло около шести часов. Результат проверил эксперт проекта Cryptiana Сатоси Томокие и признал верным, после чего документ перевели в категорию разгаданных.

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Речь о письме французскому военачальнику Огюсту де Мармону, отправленном весной 1809 года, примерно за две недели до начала австрийского вторжения. Документ включает одну строку обычного французского текста и еще 24 строки, записанные комбинацией цифр, букв и специальных символов.

На вход модель получила фотографию документа и один запрос. За следующие шесть часов система самостоятельно распознала около 1300 рукописных знаков, нашла в исторических источниках частичный ключ шифра и написала собственную реализацию алгоритма имитации отжига — метода математической оптимизации, — чтобы восстановить остальные обозначения. Кроме того, модель изучила другую переписку того периода и сверила результаты с историческим контекстом.

В ходе работы Astra обнаружила предполагаемую ошибку в датировке самого документа. Расшифровка также позволила восстановить фрагмент приказа, который в мемуарах Наполеона, вышедших в 1865 году, обрывается на словах о том, что маршала не должна задерживать «горстка…». В донесении фраза продолжается словом «сброда».

Сам шифр по современным меркам не считается сложным. Значимость эксперимента в другом: одна система последовательно распознала старинный почерк, нашла исторические сведения, провела криптоанализ, написала и запустила собственный алгоритм, а затем проверила результат с учетом контекста эпохи.

Подробности процесса известны со слов Черча. Независимых подтверждений, кроме проверки специалиста Cryptiana, в материале не приводится. Часть читателей в комментариях усомнилась в результате, но подтверждение эксперта проекта остается единственной внешней оценкой.

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