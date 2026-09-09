Профессор математики Нью-Йоркского университета Тристан Бакмастер и работающий в Anthropic математик Левент Алпёге опубликовали три результата о возникновении сингулярностей в уравнениях гидродинамики. Эти работы не решали задачу Навье — Стокса, однако вскоре OpenAI заявила, что с ней справилась ее внутренняя ИИ-модель следующего поколения.

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Три результата Бакмастера и Алпёге, полученные при активном участии языковых моделей, касались несжимаемой пористой среды, системы Буссинеска и трехмерных уравнений Эйлера. Это одно направление исследований, но не решение самой задачи Навье — Стокса. Она требует установить, всегда ли гладкие решения уравнений для трехмерной несжимаемой жидкости остаются гладкими или в них может за конечное время возникнуть сингулярность. За признанное решение этой задачи Институт Клэя предлагает $1 млн, однако сначала работа должна быть опубликована в отвечающем требованиям издании, пройти как минимум двухлетнюю проверку и получить широкое признание математиков.

OpenAI, в свою очередь, заявила, что ее система доказала возможность возникновения сингулярности за конечное время при гладкой внешней силе — то есть получила не доказательство всеобщей гладкости, а контрпример к ней. По данным компании, около 10 тыс. ИИ-агентов нашли решение за 88 часов, а формализация и проверка доказательства в Lean при помощи GPT-6 Astra заняли еще 17 часов. На задачу Навье — Стокса ушло около 130 млрд выходных токенов, тогда как 300 млрд были потрачены на всю серию математических экспериментов.

По версии Бакмастера, OpenAI взялась за задачу после того, как в компанию попала информация о прогрессе его и Алпёге. При этом математик подчеркивает, что не видел доказательства OpenAI, не знает, использовались ли их сессии в Codex, и не обвиняет компанию в прямом заимствовании. OpenAI подтверждает, что начала эксперименты после слухов о решении двух задач тысячелетия, но утверждает, что ее сотрудники и ИИ-агенты не видели неопубликованных материалов, а конкретные пользовательские данные не запрашивались. Компания допускает лишь то, что обезличенные данные об использовании ее продуктов могли ранее повлиять на обучение моделей.

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По словам Бакмастера, во время переговоров OpenAI предложила два сценария: сначала он и Алпёге публикуют результат по уравнениям Эйлера, а на следующий день компания представляет решение задачи Навье — Стокса, либо Бакмастер один готовит статью о результате OpenAI. Математик утверждает, что представители компании дважды предлагали убрать Алпёге из числа авторов, ссылаясь на его работу в Anthropic.

Когда Бакмастер заявил, что публично расскажет о происходящем, один из собеседников, по его версии, спросил: «Зачем вам разрушать свою карьеру?» OpenAI описывает разговор иначе: компания говорит о предложении одновременно опубликовать результаты и признать приоритет математиков, но предполагаемое предупреждение в ее изложении не упоминается.

Для Бакмастера этот спор не сводится к научному приоритету и возможному использованию пользовательских данных. По его мнению, математическому сообществу предстоит обсудить, как совместная работа человека и языковой модели изменит обучение студентов, распределение авторства, проверку доказательств и выбор задач, которым исследователи посвящают годы жизни.

Свое заявление он называет не обвинением OpenAI, а попыткой публично зафиксировать хронологию событий и не допустить появления версии, которую считает неверной.

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