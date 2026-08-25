Российские власти обсуждают налоговые льготы для компаний, закупающих оборудование для обучения и запуска ИИ-моделей. Рабочая группа правительственной подкомиссии должна разработать критерии, позволяющие отделить такую инфраструктуру от майнинговой, а до конца года — предложить механизмы поддержки, следует из плана мероприятий, с которым ознакомился Forbes.

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Одна из главных задач — отделить ИИ-оборудование от майнингового. Сейчас серверы и специализированные ASIC-майнеры могут проходить по одному коду ТН ВЭД 8471 50 000 0, поэтому назначение техники нельзя определить только по таможенной классификации. До конца сентября рабочая группа должна подготовить технические критерии, которые позволят подтвердить использование оборудования для ИИ и не допустить предоставления льгот на майнинговую технику.

До конца года рабочая группа должна подготовить предложения по налоговым льготам на закупку ИИ-оборудования и другим способам снизить стоимость владения такой инфраструктурой. К этому же сроку ей предстоит описать, по каким критериям отличать центры обработки данных для ИИ от остальных ЦОД и какие механизмы поддержки к ним применять. За выполнение плана отвечает Минпромторг, рабочую группу возглавляет старший вице-президент Сбербанка Андрей Белевцев.

Поводом для обсуждения льгот стали дефицит и резкий рост цен на графические ускорители, которые российские компании в основном закупают за рубежом. По словам руководителя AI Platform MWS Cloud Никиты Казаряна, за последний год такое оборудование подорожало более чем вдвое, а в отдельных случаях — втрое. GPU нужны и для обучения ИИ-моделей, и для работы с ними после обучения, когда система обрабатывает запросы и выдает результат.

GPU (Graphics Processing Unit) — это специализированный вычислительный чип, созданный для обработки графических данных и выполнения параллельных вычислений

Эксперты предупреждают, что определить назначение системы только по модели ускорителя не получится. Один и тот же GPU подходит и для машинного обучения, и для других высокопроизводительных вычислений. Поэтому при предоставлении льгот предлагают оценивать всю конфигурацию — тип и объем памяти, сетевые соединения, поддерживаемые форматы вычислений и библиотеки, программный стек и заявленный сценарий использования. Назначение оборудования можно подтверждать через реестр продукции и декларацию.

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В России при этом нет массового производства универсальных GPU, сопоставимых с ускорителями Nvidia, хотя выпускаются специализированные процессоры для отдельных задач — например, обработки звука и видео. Одни эксперты призывают параллельно развивать собственные процессоры и ускорители. В качестве более быстрых экономических мер другие называют субсидирование 30–50% стоимости ИИ-оборудования и обнуление таможенной пошлины.

Еще один предложенный участниками рынка вариант — поэтапная локализация. На первом этапе можно наладить в России сборку готовых вычислительных систем с импортными GPU и установить мягкие требования к доле отечественных компонентов. Затем, например в течение десяти лет, долю российских технологий, системного ПО и локального сервиса предлагается постепенно увеличивать. Эксперты считают такой сценарий реалистичнее немедленного перехода к жестким требованиям.

Некоторые участники рынка считают, что объектом льгот должны стать не отдельные GPU или серверы, а полноценные программно-аппаратные комплексы. Производительность ИИ-системы зависит не только от ускорителя. Кластеру нужны высокоскоростная сеть, системы хранения, охлаждение и электропитание, совместимое программное обеспечение и инструменты управления ресурсами. Только в единой конфигурации можно устранить узкие места, из-за которых дорогое оборудование не выдает полной производительности.

Еще одно предложение — выделить ИИ-чипы и ускорители в отдельную категорию ОКПД 2. Сейчас классификатор не позволяет оценивать их технологическую сложность и начислять баллы, необходимые для признания продукции российской. Новая категория помогла бы отделить такие решения от майнингового и другого вычислительного оборудования и адресно применять господдержку. При этом эксперты расходятся в вопросе о ее получателях. Одни предлагают распространять льготы только на российскую технику, другие предупреждают, что слишком жесткая локализация при зависимости от импортных компонентов затормозит развитие инфраструктуры.

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