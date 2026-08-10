Российские власти рассматривают возможность доплачивать небольшому бизнесу за внедрение отечественного искусственного интеллекта. В числе обсуждаемых механизмов — налоговый вычет для компаний, покупающих российские ИИ-решения, и компенсации разработчикам, которые будут продавать такие продукты МСП со скидкой. Параметры мер поддержки пока обсуждаются, рассказали «Коммерсанту» два источника, знакомых с работой профильных групп.

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Предлагаемая схема может позволить небольшим компаниям возвращать через налоговые платежи часть расходов на нейросети. Речь идет о российских программах с функциями искусственного интеллекта, включенных в реестр Минцифры, а также об облачных сервисах с доступом к ИИ. Обсуждается возможность уменьшать на соответствующие расходы налог на прибыль либо платежи по упрощенной системе.

Для такого вычета предлагается установить годовой предел в 200 тыс. руб. Если компания сможет подтвердить, что после внедрения ИИ ее производительность выросла, максимальную сумму могут поднять до 500 тыс. руб.

Отдельно обсуждается вариант поддержки через разработчиков. Механизм предполагает, что производитель или поставщик будет снижать цену для МСП, а государство компенсирует ему недополученную сумму. На первом году программа может покрывать до 100% стоимости продукта или годовой подписки, но в пределах 200 тыс. руб. В следующие два года доля компенсации может составить 50% и 25% соответственно.

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Таким образом, государство хочет стимулировать не только разработку ИИ, но и его использование конечными заказчиками. Для небольших компаний стоимость технологий остается одним из факторов, сдерживающих цифровизацию. В Корпорации МСП указывают, что у отдельных предприятий применение цифровых инструментов уже давало эффект в виде роста доходов и сокращения расходов на 5–15% и более.

Однако универсальным стимулом новые льготы могут и не стать. Для микробизнеса 200 тыс. руб. способны заметно снизить затраты на внедрение, тогда как для компаний большего размера такая сумма вряд ли существенно повлияет на инвестиционное решение. Кроме того, регулятору придется определить, каким образом подтверждать использование именно российского ИИ и его влияние на показатели бизнеса.

Еще один вопрос — эффективность расходования бюджетных средств. Эксперты отмечают, что простая компенсация покупки может привести к краткосрочному увеличению спроса на программное обеспечение, но не гарантирует реального эффекта для предприятий. Поэтому более результативной может оказаться поддержка конкретных проектов, где заранее определены задачи ИИ, расходы на внедрение и ожидаемый экономический результат.

В отрасли также предлагают использовать уже существующие инструменты господдержки. В частности, российские компании могут получать гранты Российского фонда развития информационных технологий до 20 млн руб. и субсидии, покрывающие до 50% затрат на внедрение отечественного ПО.

Обсуждение льгот для МСП проходит на фоне более масштабной настройки государственной политики в сфере ИИ. Среди других рассматриваемых вариантов — повышенные коэффициенты для расходов на разработку и внедрение технологий, снижение НДС для ИИ-сервисов, налоговые послабления для специализированных дата-центров и расширение ИТ-льгот на компании, которые внедряют искусственный интеллект. Потенциальный объем господдержки ИИ оценивается примерно в 71,7 млрд руб.

В аппарате профильного вице-премьера Дмитрия Григоренко подтвердили, что меры стимулирования спроса на отечественные ИИ-решения обсуждаются с представителями отрасли. При этом конкретные параметры будущих механизмов пока не утверждены.

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