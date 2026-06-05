Чрезмерная концентрация на рисках искусственного интеллекта может привести к потере конкурентных преимуществ в технологической гонке. Такое мнение на ПМЭФ-2026 высказал президент — председатель правления Сбербанка Герман Греф в беседе с журналисткой Ксенией Собчак в Блогерской студии VK Видео.

Президент, председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф. Фото: Илья Питалев/РИА Новости

По его словам, обсуждение угроз, связанных с ИИ, необходимо, однако попытки заранее минимизировать все возможные риски способны затормозить развитие отрасли. Греф считает, что сегодня потенциальным угрозам искусственного интеллекта уделяется даже больше внимания, чем требуется.

В качестве примера он привел Европу, которая, по его оценке, сделала ставку на превентивное регулирование технологий. В результате регион утратил позиции среди мировых лидеров в области искусственного интеллекта, а попытки наверстать упущенное будут сопряжены со значительными трудностями.

Глава Сбербанка подчеркнул, что ИИ уже встроен в большое количество процессов и сервисов. По его словам, отказ от этой технологии привел бы к сбоям в работе множества систем, от которых сегодня зависит повседневная деятельность людей и компаний.

Греф также назвал искусственный интеллект фундаментом большинства современных технологических направлений, которые сейчас развиваются наиболее динамично. В связи с этим он заявил о необходимости поддерживать российских разработчиков и компании, работающие в сфере ИИ, чтобы сохранить конкурентоспособность страны на глобальном рынке технологий.

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