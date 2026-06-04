Совокупное состояние людей с инвестируемыми активами от $1 млн выросло в 2025 году на 8,7% — до $98,3 трлн, а их численность увеличилась почти на 8%, до 25,3 млн человек. Это наибольший прирост за последние пять лет, следует из 30-го ежегодного доклада Capgemini Research Institute о глобальном богатстве. Топ сформировался под влиянием роста фондовых рынков и переоценки активов в секторе искусственного интеллекта.

Unsplash

Наиболее весомый вклад в общую динамику внесли два региона — Северная Америка и Азиатско-Тихоокеанский регион. В Северной Америке состояния выросли почти на 10%, численность состоятельных людей — на 9,1%. В АТР рост составил 10,5% по активам и 9,4% по числу людей, входящих в эту категорию. Фондовый рынок Южной Кореи прибавил 75,62% — во многом за счет Samsung Electronics и SK Hynix, — а в Гонконге, где индекс Hang Seng вырос на 27,8%, состояния увеличились на 13,6%.

Сильнее всего выиграли те, кто уже находился на верхней ступени имущественной пирамиды. Люди с активами от $30 млн зафиксировали прирост состояний на 9,7%, их численность выросла на 9,4%. Составляя лишь 1% всех состоятельных людей, эта группа контролирует около 35% совокупного богатства — порядка $34,2 трлн.

Читайте также Выяснилось, где китайские ультрабогачи хранят свои богатства в условиях замедления экономики

«Отчасти это объясняется доступом к продуктам, недоступным для большинства: специализированным инструментам частного кредитования, закрытым размещениям и потенциальным IPO — таким как SpaceX», — пояснил Картик Рамакришнан, CEO подразделения финансовых услуг Capgemini.

Ключевым структурным сдвигом стало перераспределение портфелей в пользу акций. Доля этого класса активов у состоятельных инвесторов выросла на 3 п.п. — до 25% портфеля. Одновременно доля в инструментах с фиксированным доходом увеличилась на 2 п.п., до 20%. Bloomberg Global Aggregate Bond Index принес 8,17% в долларовом выражении без хеджирования — лучший результат с 2020 года. Доля альтернативных инвестиций, напротив, снизилась на 3 п.п., до 12%, — в том числе из-за слабых результатов фондов выкупа и потерь в криптовалютах.

Доклад фиксирует и структурные риски для управляющих активами. По оценке Capgemini, около $1,5 трлн вновь накопленного состояния перетекает к нетрадиционным провайдерам — мультисемейным офисам и платформам обогащения, способным предложить более персонализированный сервис.

«Если вы не можете предоставить персонализированные рекомендации в масштабе, возможность привлечь только что вошедших в категорию HNWI клиентов упущена», — предупреждает Рамакришнан.

При этом «миллионеры по соседству» — те, чьи активы находятся в диапазоне от $1 до $5 млн и составляют около 90% всех состоятельных людей, — владеют лишь 42,5% совокупного богатства, и их отрыв от верхушки пирамиды продолжает увеличиваться.

Capgemini провела опрос более 6,5 тыс. состоятельных людей в Северной и Южной Америке, Европе, АТР и на Ближнем Востоке, а также применила собственную модель оценки объема и динамики глобального богатства.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.