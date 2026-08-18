Стартап Groq (не путать с чат-ботом xAI Илона Маска; этот занимается разработкой ИИ‑чипов и облачной инфраструктуры для быстрого запуска моделей) привлек $350 млн в рамках раунда финансирования, который продолжает трансформацию компании из разработчика ИИ-чипов в провайдера облачной инфраструктуры на базе GPU. Раунд возглавила инвестиционная компания Disruptive, к участию в нем также планирует присоединиться Nvidia. По итогам сделки Groq получил оценку в $3,5 млрд.

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Новая оценка почти вдвое ниже той, что компания получила в сентябре прошлого года — тогда Groq оценивалась в $6,9 млрд. Снижение произошло после того как Nvidia переманила основателя и генерального директора Groq Джонатана Росса вместе с частью команды в рамках лицензионной сделки на $20 млрд, средства которой компания выплатила инвесторам.

В самой Groq подчеркивают, что не считают текущий раунд понижающим — по словам представителя компании, речь идет о новой оценке «постлицензионной версии» бизнеса.

Изначально Groq делала ставку на собственные чипы LPU (language processing units, «языковые процессоры»), с помощью которых рассчитывала конкурировать с Nvidia на рынке инференса — вычислений, необходимых для работы ИИ-моделей в реальном времени. После потери ключевой команды компания сменила направление и превратилась в оператора дата-центров на базе систем Nvidia.

В июне Groq уже привлекла $650 млн на этот шаг. Компания намерена нарастить мощности с 54 до более чем 200 мегаватт к 2027 году. Сейчас Groq управляет 13 дата-центрами в Северной Америке, Европе, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе и обслуживает более 6 млн разработчиков, компаний и ИИ-стартапов.

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Новые средства компания направит на поддержку клиентов, которым требуются средние и крупные кластеры вычислительных мощностей Nvidia для обучения и инференса моделей.

Председатель Groq и глава Disruptive Алекс Дэвис заявил, что компания строит «ведущее в мире инференс-облако», назвав инференс крупнейшим и наиболее критичным уровнем ИИ-инфраструктуры.

При этом прибыльность неоклауд-бизнеса в долгосрочной перспективе остается открытым вопросом: CoreWeave, один из ключевых игроков этого рынка, показывает рост выручки, но инвесторы указывают на высокие капитальные затраты компании, значительную долговую нагрузку и риски быстрого устаревания оборудования.

Финансовые показатели Groq пока не раскрываются, но разворот бизнеса встраивает компанию в экосистему Nvidia наравне с другими неоклаудами — CoreWeave, Lambda и Nebius, в которые Nvidia также вкладывает средства, одновременно поставляя им чипы.

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