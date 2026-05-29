Многолетний национальный спорт «сам разберусь» теряет поклонников. Россияне все чаще пропускают этап самостоятельного изучения проблемы и сразу идут к тем, кто уже разобрался — и не к соседям с такой же проблемой, а к профессионалам. Такой вывод сделали GetCourse, Pressfeed и Профи.ру, объединив данные об онлайн-обучении, спросе на услуги и интересе аудитории за 2025 год. Результаты исследования — в распоряжении «Инка».

Авторы исследования отмечают: раньше путь пользователя часто выглядел как «прочитал — изучил — научился — решил проблему самостоятельно». Сейчас все чаще работает другая схема: если ошибка может дорого стоить, люди предпочитают сразу покупать готовое решение.

Особенно заметно это в финансах и юридической сфере. Спрос на бухгалтерские услуги вырос на 45,8%, на финансовых консультантов — на 27,1%, а на юридические услуги — на 41,9%. Это подтверждают и независимые данные: по данным сервиса «Финлид» от Точка Банка, число МСП в сфере бухгалтерских услуг выросло в первом полугодии 2025 года на 1,8% — быстрее, чем весь рынок малого бизнеса (+1,2%). Это был первый уверенный рост с 2020 года.

Быстрее всего растут категории, где цена ошибки высока. Например, миграционные юридические вопросы показали рост спроса на 182,5%, судебное представительство — на 55,9%. По данным «Авито Услуг», летом 2025 года юридические услуги составили более 40% всех объявлений в категории, а число специалистов выросло на 21% по сравнению с весной.

Похожая динамика заметна и в психологии. Спрос на кризисных психологов вырос на 28,4%, а на подростковых специалистов — на 30,4%. Исследователи связывают это с переходом от общего интереса к более специализированной помощи.

Авторы исследования считают, что меняется сама модель потребления экспертности. Люди чаще ищут не абстрактные знания и долгие образовательные траектории, а быстрые и понятные способы решить конкретную задачу. Главный общий тренд исследователи описывают как переход «от развития к адаптации»: пользователи хотят снизить риски, сохранить стабильность и быстрее справляться со сложными ситуациями.

Изменение может стать отдельным сигналом для предпринимателей. Если раньше аудитория была готова тратить время на самостоятельное изучение вопроса, то теперь ценность все чаще создают компании и специалисты, которые помогают быстро получить понятный результат, например бухгалтериия и финансовое сопровождение или юридические сервисов и нишевых консультаций.

Показательно, что сами бухгалтеры адаптируются к новой реальности: они все чаще открывают собственный бизнес и позиционируют себя не как исполнителей, а как финансовых стратегов — тех, кто не просто ведет учет, а помогает принимать решения.

Для исследования авторы объединили данные трех платформ, отражающих разные этапы спроса на экспертные знания. Сервис журналистских запросов Pressfeed проанализировал темы, по которым СМИ чаще всего ищут комментарии экспертов, образовательная платформа GetCourse — спрос на онлайн-обучение и курсы, а сервис поиска специалистов «Профи.ру» — реальные заказы пользователей на услуги. Таким образом, исследование основано не на опросе, а на анализе собственных обезличенных массивов данных компаний за 2025 год и показывает, что людей интересует, чему они готовы учиться и за какие решения готовы платить.

Что это значит для бизнеса

— растет спрос на сервисы формата «сделайте за меня»;

— экспертиза становится самостоятельным продуктом;

— бизнесу выгоднее показывать не знания, а конкретный результат и экономию времени клиента;

— выигрывают ниши, где ошибка обходится дорого: финансы, право, налоги, сопровождение бизнеса, психологическая помощь.

