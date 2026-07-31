Основатель, председатель совета директоров и гендиректор Xiaomi Лэй Цзюнь опубликовал в Weibo видео с гуманоидными роботами компании, проходящими испытания на автомобильном заводе. В ролике белый робот складывает пластиковый контейнер для деталей и отодвигает его в сторону, а затем черный робот снимает себя на камеру и показывает знак V. Лэй Цзюнь сопроводил запись короткой подписью «Довольно интересно».

Xiaomi

Показатель 98% Xiaomi раскрыла не вместе с новым роликом, а ранее, 14 июля. По заявлению компании, после квартала доработок доля успешных операций на участке подачи и позиционирования самонарезающих гаек выросла с 90,2% до 98%. Это на 1 процентный пункт ниже норматива, установленного для ручного выполнения той же задачи.

Разрыв в 1 п.п. выглядит почти символическим, но напрямую приравнивать робота к работнику конвейера пока рано. Во время раннего испытания с результатом 90,2% машина автономно проработала три часа и уложилась в 76-секундный ритм производственной линии. Для обновленного показателя Xiaomi не раскрыла число операций, продолжительность теста, частоту сбоев и необходимость вмешательства инженеров.

Помимо основной операции, Xiaomi испытывает роботов еще на двух участках сборочного цеха — при сортировке боковых панелей центральной консоли и складывании порожних контейнеров для их возврата в производственный цикл. Первая задача требует работы с крупными гибкими деталями неправильной формы, а вторая проверяет точность движений пальцев и способность нескольких машин действовать синхронно.

По данным Xiaomi, успешность обеих новых операций составляет не менее 90%. Цифры показывают быстрый прогресс, однако сами по себе еще не означают готовности к массовому внедрению. Компания не назвала продолжительность испытаний, количество выполненных циклов и допустимый уровень сбоев при непрерывной работе линии.

Команда Xiaomi продолжает дорабатывать систему управления и алгоритмы силового контроля роботизированных рук. При складывании второй стороны контейнера машина пока разворачивает его, чтобы точнее попасть в защелку, тогда как опытный работник может выполнить эту операцию на ощупь. На случай сбоев также сохранена возможность удаленного перехвата управления. Следующим этапом станут работа с более сложными гибкими деталями и освоение новых участков автозавода.

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Испытания Xiaomi стали частью более широкой гонки китайских компаний за промышленное применение гуманоидов. Xpeng рассчитывает начать серийный выпуск робота IRON до конца 2026 года, а машины UBTech уже проходят подготовку на автомобильных и других промышленных предприятиях. Пока большинство таких проектов остается на стадии испытаний, но заводы постепенно превращаются из демонстрационных площадок в основной полигон для обучения роботов.

Ценность демонстрации Xiaomi в том, что роботы показаны не на выставочном стенде, а внутри действующего автомобильного завода. Это дает ролику больше веса, чем постановочным демонстрациям, но еще не доказывает полноценную интеграцию технологии. Компания не раскрыла количество работающих машин, долю операций с их участием и экономику роботизированных участков.

Ролик появился на той же неделе, когда Федеральная комиссия по связи США ограничила доступ на американский рынок для новых моделей зарубежных мобильных роботов, включая гуманоидов. Формально решение касается продукции из всех иностранных государств, хотя одним из его главных последствий станет давление на китайских производителей. Министерство коммерции КНР потребовало отменить ограничения и пообещало «решительный ответ». Прямой связи между решением FCC и демонстрацией Xiaomi нет, но их совпадение показывает, насколько быстро робототехника превращается в новое поле технологического соперничества США и Китая.

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