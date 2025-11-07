Международный трейдер Gunvor Group официально отозвал свое предложение о покупке зарубежных активов российской нефтяной компании «Лукойл». Решение было принято после резкого заявления Минфинансов США в соцсети Х, которое исключило возможность одобрения подобной сделки.

Freepik

Как сообщил Politico пресс-секретарь швейцарской трейдинговой компании Сет Пьетрас, заявление Минфина США было основано на «ложной информации». Несмотря на это, компания была вынуждена отозвать свое предложение, поскольку без лицензии OFAC (Управления по контролю за иностранными активами) сделка была невозможна.

Контекст и хронология событий

Эта ситуация развивается на фоне введенных в октябре 2025 года санкций США против «Лукойла» и «Роснефти». В ответ на попадание в черный список «Лукойл», вторая по величине нефтяная компания России, объявил о намерении продать свои международные активы, расположенные в 11 странах. Эти активы, включающие НПЗ в Европе, сети АЗС и добывающие проекты от Азербайджана до Латинской Америки, приносили компании около 30% выручки и 15−17% добычи.

Всего через день после того, как «Лукойл» 30 октября объявил о принятии предложения Gunvor по покупке его иностранного холдинга LUKOIL International, Минфин США заявил, что Gunvor «никогда не получит лицензию на работу и извлечение прибыли».

Последствия для «Лукойла» и сложности продажи

Теперь «Лукойлу» предстоит в сжатые сроки найти нового покупателя для своих активов, ориентировочная стоимость которых оценивается в $10 млрд. Согласно условиям лицензии OFAC, все сделки должны быть завершены до конца ноября, что практически нереально для операций такого масштаба, обычно занимающих от полугода до года.

Это вынуждает компанию продавать активы с огромными дисконтами: до 70% в «недружественных» юрисдикциях и до 50% в нейтральных, что неминуемо резко снизит ее финансовые результаты. Напомним, что в 2024 году выручка «Лукойла» составила 8,4 трлн рублей, что позволило выплатить акционерам рекордные 1 трлн рублей дивидендов.