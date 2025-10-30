Российская нефтяная компания «Лукойл», ранее объявившая о намерении продать свои зарубежные активы после введения санкционных ограничений со стороны США и Великобритании, достигла предварительного соглашения с международным сырьевым трейдером Gunvor. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте концерна.

Сделка предполагает приобретение Gunvor 100% акций дочерней структуры LUKOIL International GmbH, через которую управляются иностранные активы компании. Ключевые условия соглашения уже согласованы сторонами, и «Лукойл» взял на себя обязательство не вести переговоры с другими потенциальными покупателями.

В компании подчеркивают, что завершение сделки, включая подписание юридически обязывающего договора, зависит от получения разрешения Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), а также, при необходимости, других лицензий и согласований в соответствующих юрисдикциях.

Для обеспечения бесперебойной операционной деятельности продаваемых активов и их банковского обслуживания в переходный период стороны предусмотрели возможность обращения за продлением действующей лицензии OFAC, а также получения иных разрешений.

Решение о продаже зарубежных активов напрямую связано с введением ограничительных мер против «Лукойла». На прошлой неделе американский Минфин включил компанию в санкционный список, одновременно выдав лицензию, разрешающую свернуть операции до 21 ноября.

Ранее, 15 октября, санкции против «Лукойла» ввела Великобритания, однако при этом были предоставлены исключения для международных проектов в Азербайджане и Казахстане с участием компании сроком до октября 2027 года. В этот перечень вошли такие значимые проекты, как Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), «ТенгизШевройл», «Шах-Дениз» и другие.

Портфель международных активов «Лукойла», выставляемых на продажу, включает участие в проектах в Азербайджане, Казахстане, Узбекистане, Ираке, Египте, ряде стран Африки, Мексике, ОАЭ, а также владение нефтеперерабатывающими заводами в Болгарии, Румынии и Нидерландах.

Покупатель активов, компания Gunvor, является одним из крупнейших в мире независимых трейдеров нефтью, нефтепродуктами и СПГ. Акционерная структура Gunvor прозрачна: 84,2% акций принадлежат генеральному директору Торбьорну Торнквисту, остальные доли используются в программах поощрения сотрудников.