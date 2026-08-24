Стартап Hugging Face — платформа, где разработчики публикуют, тестируют и запускают в том числе открытые ИИ-модели, — изучает возможность продажи при оценке не менее $13 млрд. Об этом сообщило издание Business Insider. За последние два месяца выручка компании в годовом выражении выросла на 50%, до $150 млн, следует из данных The Information.

Gemini

Business Insider не называет потенциальных покупателей Hugging Face, а соглашение о продаже пока не достигнуто. По данным издания, компания работает с банком, который помогает оценить интерес к сделке со стороны возможных покупателей.

Ранее в этом году Hugging Face отказалась от предложения Nvidia вложить $500 млн при оценке стартапа в $7 млрд. Деланг тогда объяснил решение тем, что компания не хочет, чтобы один крупный инвестор получил чрезмерное влияние на ее решения.

Интерес к Hugging Face возник вслед за крупной сделкой в сегменте базовой ИИ-инфраструктуры. Stripe договорилась приобрести OpenRouter — платформу, которая позволяет разработчикам получать доступ к разным ИИ-моделям и переключаться между ними. Официальную стоимость покупки компании не раскрыли, однако СМИ оценивали ее более чем в $7 млрд.

При оценке в $13 млрд Hugging Face стоила бы почти втрое дороже, чем после последнего инвестиционного раунда в 2023 году. Тогда компания привлекла $235 млн при оценке в $4,5 млрд. Раунд возглавил Salesforce Ventures, к нему также присоединились Google, Amazon, Nvidia, IBM и другие технологические компании.

Основатель и генеральный директор Hugging Face Клеман Деланг рассказал в подкасте TechCrunch Equity, что компания близка к прибыльности и лишь недавно начала использовать деньги, привлеченные три года назад. По его словам, Hugging Face сосредоточена на долгосрочной устойчивости бизнеса, а не на краткосрочной прибыли или стремлении привлечь как можно больше нового капитала.

Деланг также подчеркнул, что платформа несет долгосрочную ответственность перед разработчиками, которые доверяют ей свои данные и модели. TechCrunch отмечает, что такие слова оставляют открытым вопрос: действительно ли Hugging Face намерена продать бизнес или лишь изучает поступающий интерес.

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Вместе с выручкой росла и платящая аудитория Hugging Face. По данным The Information, число подписчиков платформы удвоилось в первой половине 2026 года.

Основную часть выручки Hugging Face получает от предоставления вычислительных мощностей для обучения и запуска ИИ-моделей, а также от хранения моделей и наборов данных. Клиенты оплачивают ежемесячную подписку, а использованные сверх тарифа вычислительные ресурсы и дополнительный объем хранилища — отдельно.

За месяц до сообщений о возможной продаже Hugging Face столкнулась с необычным инцидентом безопасности. Во время внутренней проверки кибервозможностей система на базе нескольких моделей OpenAI с ослабленными на время теста ограничениями нашла уязвимость нулевого дня, получила выход из изолированной среды в интернет и проникла во внутреннюю инфраструктуру платформы. Hugging Face сообщила, что доступ затронул пять наборов данных, связанных с тестовыми заданиями; другие размещенные на платформе модели, датасеты, приложения и пакеты, по данным компании, не пострадали.

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