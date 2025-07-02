Общественный совет по развитию такси (ОСРТ) обратился в Минпромторг и к автопроизводителям с просьбой разработать автомобили, пригодные для работы в такси. Об этом пишут «Известия». С марта 2026 года закон о локализации обяжет использовать в такси только российские машины, но, по данным опроса ОСРТ, текущие модели не выдерживают интенсивной эксплуатации в мегаполисах.

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Проблемы включают износ рулевой рейки на 20 тыс. км, подвески — на 30–60 тыс. км, а вариатора — на 80–100 тыс. км, а замена, например, трансмиссии требует дорогостоящего ремонта до 500 тыс. руб.

Член ОСРТ и руководитель таксопарка «495» Андрей Капитан пояснил, что Lada Vesta создавалась для личного использования, ресурс вариатора — 150 тыс. км. В такси этот пробег вырабатывается за год-полтора, после чего трансмиссия требует замены. Ранее Lada Granta с гидромеханическим «автоматом» служила до 500 тыс. км при регулярной замене масла, но такие коробки больше не устанавливаются.

Сейчас Granta с «автоматами» не продаются, а пересаживать водителей на машины с механической коробкой передач таксопарки считают невозможным. Председатель комитета по развитию такси Московской торгово-промышленной палаты Василий Баранов отметил, что в пробках у водителей на таких машинах болят ноги, механика снижает комфорт. Инвестор такси «Шоколад» Спартак Заболотский добавил, что рваная езда на «механике» приводит к жалобам пассажиров и снижению рейтинга водителей.

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ОСРТ предложил стандарт для такси: атмосферный бензиновый двигатель 1,5–2,0 л, гидромеханический «автомат», усиленная подвеска, упрощенный салон и газобаллонное оборудование. В Минпромторге сообщили, что до конца 2025 года утвердят перечень российских моделей для такси. В АвтоВАЗе заявили, что готовят спецпредложения для такси.

Председатель ОСРТ Ирина Зарипова подчеркнула, что рентабельность такси (5–10% для российских машин) зависит от стоимости запчастей. Например, фара на Lada Vesta стоит около 25 тыс. руб., на Renault Logan — 5 тыс. руб. Основатель и генеральный директор такси «Авеню Групп» Омар Багамаев отметил, что корейские и японские машины служат пять лет без серьезных ремонтов, тогда как Lada Vesta на вариаторе требует дорогостоящего обслуживания. Китайские машины (Geely, Haval) имеют ресурс два-три года и рентабельность 10–12%.

Директор по связям с общественностью АвтоВАЗа Сергей Ильинский назвал ненадежность вариаторов автомобилей Lada мифом. Ранее президент АвтоВАЗа Максим Соколов сообщил, что Lada Azimut получит классический «автомат».

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В конце мая президент Владимир Путин закон о введении требований к уровню локализации автомобилей, которые используются в качестве легковых такси. Согласно новым нормам, авто будут включать в реестр такси только при выполнении одного из двух условий. Первое условие — общее число баллов локализации при производстве машины соответствует параметру, установленному правительством для госзакупок. Второе — автомобиль был произведен в рамках специального инвестконтракта, заключенного с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года.

Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года. некоторых регионах новые требования начнут применяться позднее. Так, в Калининградской области и Сибирском федеральном округе они не будут действовать до 1 марта 2028 года, на Дальнем Востоке — до 1 марта 2030 года.

Накануне глава Минпромторга России Антон Алиханов поддержал распространение требований по локализации автомобилей на рынок каршеринга аналогично закону о локализации такси.