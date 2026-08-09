Хедж-фонд Situational Awareness на этой неделе инвестировал $400 млн в Source Foundry — частную компанию, разрабатывающую новые технологии производства чипов. С учетом более ранних вложений совокупная сумма инвестиций фонда в стартап достигла $500 млн, сообщили источники, знакомые с ходом сделки. В Situational Awareness запрос на комментарий не ответили.

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Source Foundry основана в прошлом году исследователями с профильным опытом в области инженерии материалов и разработки интерфейсов на основе кремния для взаимодействия с биологическими системами. К настоящему моменту компания привлекла в общей сложности несколько сотен млн долларов, включая последний раунд по оценке в $5 млрд; ранее стартап поддержала Sequoia Capital.

Situational Awareness возглавляет 24-летний Леопольд Ашенбреннер, построивший фонд на нетипичной стратегии: одновременные вложения в стартапы на самой ранней стадии, еще без продукта и выручки, и в публично торгуемые акции. Инвестиция в Source Foundry демонстрирует готовность фонда финансировать технически сложные проекты с горизонтом окупаемости в несколько лет.

Портфель публичных акций фонда включал бумаги производителей чипов памяти SK Hynix и Sandisk, облачного ИИ-провайдера Nebius Group и производителя топливных элементов Bloom Energy. Однако в июле фонд продал основную часть этого портфеля инвестиционной компании Citadel Кена Гриффина после существенных убытков.

При этом Situational Awareness сохранил портфель частных долей, включая многомиллиардную долю в Anthropic, а также вложения в облачный стартап Fluidstack и чип-разработчика MatX. Ранее фонд обсуждал продажу доли в Anthropic на $3,5 млрд компаниям Sequoia и Greenoaks для покрытия маржин-коллов по кредитам, но впоследствии отказался от этой сделки.

Ранее в этом году Situational Awareness совместно с Lux Capital возглавил раунд финансирования Physical Intelligence — компании, разрабатывающей ИИ-модели для управления роботами. Оценка стартапа по итогам раунда составила $11,5 млрд, а общий объем привлеченных средств — около $1 млрд; в сделке также участвовали Founders Fund, Thrive Capital, Kleiner Perkins, Accel и Iconiq.

Source Foundry позиционирует себя как потенциального конкурента нидерландской ASML Holding, единственного в мире поставщика литографических систем для производства передовых чипов: выручка ASML за 2025 год составила $38 млрд, а стоимость одной установки превышает $400 млн.

Партнер Sequoia Стефани Чжан отметила, что по мере продвижения по цепочке поставок ИИ — от моделей к чипам и далее к оборудованию для их производства — каждое следующее звено становится более узким местом, и Source Foundry нацелена на самый critical этап — литографическое оборудование. Над возвращением производства литографической техники в США также работают стартапы Substrate, xLight и Inversion Semiconductor.

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