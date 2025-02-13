«МТС Банк» изучил, сколько стоит свидание в российских регионах. Оказалось, что самые дорогие романтические встречи — в Москве и Сахалинской области, а меньше всего потратят жители Республики Коми и Ненецкого автономного округа. Для расчета средней стоимости свидания эксперты проанализировали затраты россиян на цветы, поход в кино и ресторан. Результаты исследования — в распоряжении редакции «Инк.».
В среднем по России стоимость свидания в феврале 2025 года составляет 4770 руб. Годовое подорожание составило 14%. При этом средний чек на свидание в регионах значительно отличается — москвичам оно обойдется в 2,2 раза дороже, чем жителям Республики Коми.
В топ-10 регионов с самым большим средним чеком на свидание (кино, ресторан и цветы) вошли:
А так выглядит топ-10 регионов с самым маленьким средним чеком:
Аналитики отмечают, что наибольшее влияние на рост средней стоимости оказали кинотеатры. За год, в среднем по России, их посещение стало дороже на 24%.
Средняя цена на букет цветов также выросла, на 10%, а поход в ресторан обойдется в сумму, на 12% большую, чем годом ранее.
Ранее выяснилось, что россияне относятся к 14 февраля без особого энтузиазма. Только 19% отмечают его каждый год, тогда как 37% вообще не считают этот день праздником. Однако традиция обмениваться подарками остается актуальной, а самыми популярными сюрпризами остаются сладости, аксессуары и цветы.