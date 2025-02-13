«МТС Банк» изучил, сколько стоит свидание в российских регионах. Оказалось, что самые дорогие романтические встречи — в Москве и Сахалинской области, а меньше всего потратят жители Республики Коми и Ненецкого автономного округа. Для расчета средней стоимости свидания эксперты проанализировали затраты россиян на цветы, поход в кино и ресторан. Результаты исследования — в распоряжении редакции «Инк.».

В среднем по России стоимость свидания в феврале 2025 года составляет 4770 руб. Годовое подорожание составило 14%. При этом средний чек на свидание в регионах значительно отличается — москвичам оно обойдется в 2,2 раза дороже, чем жителям Республики Коми.

В топ-10 регионов с самым большим средним чеком на свидание (кино, ресторан и цветы) вошли:

Москва — 6490 руб.;

Сахалинская область — 6470 руб.;

Чеченская республика — 5990 руб.;

Магаданская область — 5420 руб.;

Республика Адыгея — 5410 руб.;

Ивановская область — 5310 руб.;

Астраханская область — 5230 руб.;

Чукотский автономный округ — 5140 руб.;

Московская область — 5090 руб.;

Приморский край — 4900 руб.

А так выглядит топ-10 регионов с самым маленьким средним чеком:

Республика Коми — 2820 руб.;

Ненецкий автономный округ — 2900 руб.;

Архангельская область — 3120 руб.;

Республика Карелия — 3220 руб.;

Новгородская область —3260 руб.;

Смоленская область — 3300 руб.;

Кировска область — 3330 руб.;

Республика Тыва — 3390 руб.;

Камчатский край — 3410 руб.;

Республика Бурятия — 3430 руб.

Аналитики отмечают, что наибольшее влияние на рост средней стоимости оказали кинотеатры. За год, в среднем по России, их посещение стало дороже на 24%.

Средняя цена на букет цветов также выросла, на 10%, а поход в ресторан обойдется в сумму, на 12% большую, чем годом ранее.

Ранее выяснилось, что россияне относятся к 14 февраля без особого энтузиазма. Только 19% отмечают его каждый год, тогда как 37% вообще не считают этот день праздником. Однако традиция обмениваться подарками остается актуальной, а самыми популярными сюрпризами остаются сладости, аксессуары и цветы.