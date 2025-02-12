Международный оператор экспресс-доставки СДЭК выяснил, что россияне относятся к 14 февраля без особого энтузиазма. Только 19% опрошенных отмечают его каждый год, тогда как 37% вообще не считают этот день праздником. Однако традиция обмениваться подарками остается актуальной, а самыми популярными сюрпризами остаются сладости, аксессуары и цветы. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

Эксперты выяснили, что большинство россиян не проявляют особого интереса к Дню святого Валентина. Только 19% опрошенных всегда отмечают этот день, в то время как 37% вовсе его не празднуют.

Среди тех, кто игнорирует День всех влюбленных, 21% назвали его исключительно маркетинговым ходом, а 8% сообщили, что предпочитают выражать свои чувства другими способами. Еще 37% не видят в таком празднике особой необходимости и заявили, что он ассоциируется с западной традицией.

Также выяснилось, что 31% россиян решают, стоит ли отмечать этот день, в зависимости от ситуации, а 13% готовы включиться в атмосферу праздника, но только если находятся в отношениях. В таком случае День святого Валентина становится для них поводом для особого внимания и проявления чувств.

Эксперты отметили, что подарки на День всех влюбленных остаются важной частью праздника. Так, более половины респондентов (56%) стараются дарить их каждый год, еще 24% выбирают презенты только в том случае, если появляется такая возможность.

Но каждый шестой респондент (16%) сообщил, что редко дарит подарки в этот день. Еще 4% предпочитают вовсе обойтись без них.

В топе самых популярных презентов — сладости (36%), одежда и аксессуары (29%), самодельные сюрпризы (28%) и цветы (26%). Среди менее очевидных вариантов — гаджеты (18%) и сертификаты в магазины, кафе и салоны (12%).

Чаще всего россияне хотят получить цветы (29%), ювелирные изделия, косметику, а также технику — по 24% на каждый подарок.

При выборе сюрприза 69% опрошенных ориентируются на его символическое значение, а 26% обращают внимание на стоимость. При этом значимость остается важным фактором для всех.

86% опрошенных предпочитают вручать презент лично ради эмоций, возможности увидеть реакцию и сохранить память о моменте. Доставку же выбирают из-за эффекта неожиданности и возможности отправить подарок анонимно.

Ранее выяснилось, что большинство россиян не придают значения открыткам ко Дню святого Валентина, которые присылают им различные бренды. 43% респондентов сообщили, что им безразличны подобные поздравительные акции от компаний. Еще 6% относятся к ним негативно,