Если законопроект, направленный на защиту русского языка, который сейчас рассматривается в Госдуме, будет принят, это окажет влияние на целый ряд терминов в сфере недвижимости. В частности, хостелы могут переименовать в ночлежки.

Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по контролю, член партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Дмитрий Гусев в своем Telegrm-канале. По мнению парламентария, изменение термина поможет россиянам не путать хостелы с общежитиями.

«Термин “ночлежка” имеет корни в нашей культуре и поможет лучше отразить суть такого жилья», — пояснил депутат.

«Чтобы не путать их с общежитиями, которые становятся полноценными домами для мигрантов. В них живут, оборудуя всем необходимым, от чайников до стиральных машинок, — добавил он. — Ночлежки же — временное бюджетное жилье, где постояльцы проводят одну-две ночи. При минимуме возможных удобств».

В 2023 году президент России подписал закон о запрете применения иностранных слов, имеющих русские синонимы, в случае, когда язык используется в качестве государственного. После принятия документа депутаты предложили запретить называть жилые комплексы иностранными словами.

Ранее в этом месяце стало известно, что в Госдуме рассмотрят проект поправок в закон о русском языке, который должен запретить использование иностранных слов на вывесках, в рекламе и названиях магазинов. Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) назвали эти меры излишними.