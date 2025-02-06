В Госдуме готовятся рассмотреть проект поправок в закон о русском языке, который должен запретить использование иностранных слов на вывесках, в рекламе и названиях магазинов. Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) посчитали эти меры излишними и подготовили свои предложения.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что его цель — «защитить русский язык и существенно ограничить использование англицизмов и иностранных слов на всей территории России, и, прежде всего, в публичном пространстве».

Таким образом, вывески и надписи, в том числе информация о товаре и акциях, а также наименования жилых комплексов, поселков и микрорайонов, должны быть на русском языке.

Письма АКОРТ и АКИТ, адресованные председателю комитета Госдумы по экономической политике Максиму Топилину, подписали главы обеих ассоциаций Игорь Караваев и Артем Соколов.

Караваев считает, что перед принятием законопроекта важно учесть ключевые замечания и предложения представителей торговой отрасли.

По его мнению, использование названий, логотипов и иных средств идентификации как на русском, так и на других языках обеспечивает узнаваемость предприятий и брендов в глазах потребителей и контрагентов и оправдывает инвестиции в развитие коммерческих обозначений.

Соколов подчеркнул, что многие нормы законопроекта избыточны, так как уже предусмотрены российским законодательством, например, в законах о рекламе и о защите прав потребителей. Он рассказал, что поправки вызывают опасения, потому как большинство сайтов в интернете пишутся латиницей, с ними коррелируют названия компаний, что позволяет их идентифицировать.

По мнению Караваева, мера станет обременением для бизнеса, поскольку повлечет необходимость замены коммерческих названий, например вывесок и табличек, что потребует от участников рынка существенных расходов.

По оценке Соколова, стоимость их замены «однозначно будет исчисляться десятками миллиардов рублей», причем затраты лягут прежде всего на малый и средний бизнес. Например, менять вывески придется на пунктах выдачи заказов, владельцами которых являются предприниматели.

Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов также считает, что авторы законопроекта преувеличивают значение уличных вывесок в качестве инструмента для усиления значения русского языка. По его мнению, более верным будет дать рекомендации предпринимателям на будущее делать выбор в пользу родного языка.

Русский язык должен превалировать над иностранными, но не надо преувеличивать значение уличных вывесок с использованием латиницы, уверен Наумов.

Год назад Владимир Путин подписал закон о запрете использования имеющих русские синонимы иностранных слов в случае, если язык используется в качестве государственного. Согласно документу, государственный язык обязаны использовать представители власти и чиновники.

В январе этого года профильный комитет по культуре начал в приоритетном порядке готовить новый законопроект о защите русского языка. По словам Станислава Наумова, первое чтение проекта поправок планируется уже в феврале 2025 года.

Ранее Владимир Путин подписал другой указ. На этот раз о проведении международного музыкального конкурса «Интервидение». Он призван стать заменой «Евровидения», в котором Россия последний раз принимала участие в 2021 году. Конкурс пройдет в Москве и Московской области уже в этом году.